"Сестры": Грустная история о рижских детдомовках

Но главное достижение "Сестер" вовсе не образовательное и становится понятно с первых минут фильма - несомненно, это открытие для Латвии и, чем черт не шутит, мира исполнительницы главной роли Эммы Скирманте, что глазами черна не хуже Милли Бобби Браун из "Очень странных дел", а самые неоднозначные с точки зрения персонажа эпизоды отыгрывает как-то совершенно по-подростковому непосредственно. Сравнивать ее с Антуаном из "400 ударов" или Флёрой из "Иди и смотри", пожалуй, будет не к месту - у каждого фильма свой идеальный главный актер, и авторам "Сестер", кажется, удалось найти своего.

Эмма Скирманте в фильме "Сестры" Фото: Пресс-фото

По признанию постановщицы, на роль рассматривались полторы тысячи девочек, и Скирманте, помимо актерских данных, была выбрана из-за схожести с героиней - она, как и Анастасия, разъезжает по Риге на скейте и даже имеет черную собаку - точь-в-точь как в кино. Вне сомнений, перед нами многообещающая артистка, за дальнейшей судьбой которой обязательно стоит следить. Впрочем, как и многие молодые актеры, девушка вполне может отказаться от актерства в будущем.

Молодая Эмма искупает для фильма практически все его немногочисленные грехи - в том числе несовершенный сценарий, на что обычно совсем не хочется закрывать глаза. Впрочем, даже он выгодно выделяется на фоне среднестатистического латвийского кино: "Сестры" - это убедительная история и законченное высказывание, хоть и далеко не всегда безупречное.

Вердикт: Латвийское кино нечасто обращается к социальным темам. Тем ценнее печальные "Сестры", впечатляющие не только убедительной фактурой, но и живым сюжетом с удивительной героиней в фантастическом исполнении.