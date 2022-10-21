На киноэкранах Латвии - остросоциальная драма Линды Олте "Сестры" о жизни воспитанников рижских детских домов. Фильм изначально задумывался как документальный, однако и в игровом виде не потерял реализма, так как основан на рассказах детей из детдомов, их сотрудников, приемных семей, а также женщин, которые не смогли самостоятельно заботиться о своих детях. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" с фильмом ознакомился и разобрался, чего в нем больше - чистой "социалки" или живой человеческой истории.
"Сестры": Грустная история о рижских детдомовках
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Сестры"/Māsas
- Латвия, Италия, 2022
- Социальная драма
- Режиссер: Линда Олте
- В ролях: Эмма Скирманте, Ивета Поле, Игорь Шелеговский, Виктория Майерс-Грэй
Сестры Анастасия и Диана при живой матери всю жизнь прожили в детском доме. Внезапно перед девочками возникает возможность переехать к приемной семье в США. Девятилетняя Диана счастлива, что наконец станет частью полноценной семьи, однако тринадцатилетняя Анастасия вдруг решает любой ценой отыскать свою биологическую мать.
Социальный фильм - нечастый жанр латвийского кинопрома, и за последние годы из представителей этого, как правило, "злого" сегмента отечественного кинематографа можно припомнить разве что "Смену" Рейниса Калвиньша да "Олега" Юриса Курсиетиса.
Другое дело - кино о детях. Здесь наше кино, как и любое другое, говорит на самые разные, даже исконно взрослые темы - будь то совсем детские "Екаб, Мимми и говорящие собаки", по-тинейджерски сумасбродная "Елгава '94" или сверхдраматичная "Яма". "Сестры" в этом делении оказываются ближе ко второй категории - даже главная героиня в исполнении восходящей звезды Эммы Скирманте в своей подростковой раздражительности больше напоминает подуставшего от жизни взрослого, чем неопытного ребенка.
Ее усталость понятна - в свои тринадцать Анастасия и тинейджер, и замена родителей для младшей сестры, и нянька для племянника, и даже малолетняя преступница. Само же появление героини на свет упоминается как нечто случайное, если не сказать нелепое - по слухам, мать родила ее в тюрьме, чтобы скостить срок. Вот уж действительно прозаичная история рождения. Кривая дорожка в итоге привлекла и саму Анастасию - девочка выносит из детдома бытовую технику, ворует одежду в рижском Stockmann, а потом и вовсе идет в наркокурьеры.
Но главное "преступление" Анастасия совершает в самом начале фильма, когда проникает на территорию собачьего приюта и выпускает из клеток бродячих псов. Метафора до наглости прямая - героиня будто стремится освободить всех "узников", чье место - на воле, где можно делать все, что заблагорассудится. При этом сама она на поверку к "свободе" вовсе не стремится - ее куда больше привлекают поиски матери и мифического утерянного дома - кажется, вовсе несуществующего - именно его она и ищет на протяжении всей истории.
Видео: Трейлер фильма "Сестры" (на латышском языке)
"Сестры", которые изначально задумывались как документальный фильм, не дают усомниться в доскональном исследовании авторами темы - будьте уверены, что узнаете из фильма много нового о жизни латвийских детдомов и их воспитанников - притом как положительного (детские приюты в Латвии выглядят гораздо лучше, чем многим кажется), так и отрицательного (жизнь детдомовцев после "выпуска" представляется совсем не радужно).
Но главное достижение "Сестер" вовсе не образовательное и становится понятно с первых минут фильма - несомненно, это открытие для Латвии и, чем черт не шутит, мира исполнительницы главной роли Эммы Скирманте, что глазами черна не хуже Милли Бобби Браун из "Очень странных дел", а самые неоднозначные с точки зрения персонажа эпизоды отыгрывает как-то совершенно по-подростковому непосредственно. Сравнивать ее с Антуаном из "400 ударов" или Флёрой из "Иди и смотри", пожалуй, будет не к месту - у каждого фильма свой идеальный главный актер, и авторам "Сестер", кажется, удалось найти своего.
По признанию постановщицы, на роль рассматривались полторы тысячи девочек, и Скирманте, помимо актерских данных, была выбрана из-за схожести с героиней - она, как и Анастасия, разъезжает по Риге на скейте и даже имеет черную собаку - точь-в-точь как в кино. Вне сомнений, перед нами многообещающая артистка, за дальнейшей судьбой которой обязательно стоит следить. Впрочем, как и многие молодые актеры, девушка вполне может отказаться от актерства в будущем.
Молодая Эмма искупает для фильма практически все его немногочисленные грехи - в том числе несовершенный сценарий, на что обычно совсем не хочется закрывать глаза. Впрочем, даже он выгодно выделяется на фоне среднестатистического латвийского кино: "Сестры" - это убедительная история и законченное высказывание, хоть и далеко не всегда безупречное.
Вердикт: Латвийское кино нечасто обращается к социальным темам. Тем ценнее печальные "Сестры", впечатляющие не только убедительной фактурой, но и живым сюжетом с удивительной героиней в фантастическом исполнении.
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