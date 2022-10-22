Фото ⟩ В Латгальском Зоосаде торжественно открыли Океанический туалет

"Конечно, можно было изобразить всё более просто: вот кнопочка, ты нажимаешь её, вот течёт река, впадает в Балтийское море, в мировой океан… но мне захотелось изобразить эти процессы более глобально, со всеми деталями. Кто это всё очищает в реке? Какие существа живут в море, в океане? Мне захотелось эти образы немножко не то чтобы очеловечить, но сделать живыми. Конечно, я им сделала глазки, сделала какие-то ручки, которыми он мог бы это всё трогать и убирать. Появились такие герои", - рассказывает Инара Петрусевич.