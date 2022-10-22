Утром в пятницу, 21 октября, в даугавпилсском тропическом зоопарке состоялась торжественная презентация уникальной экспозиции: океанической туалетной комнаты с наглядными иллюстрациями круговорота воды на планете, а также большим встроенным аквариумом с солёной водой и живыми морскими обитателями, пишет "Чайка".
Фото ⟩ В Латгальском Зоосаде торжественно открыли Океанический туалет
Цель проекта - продемонстрировать, что всю воду на Земле уже много раз пили, снова и снова пропуская её через себя, и как бесконечно важна работа гигантского фильтра в виде Мирового океана.
Даугавпилсская художница Инара Петрусевич расписала белые стены помещения чёрным маркером, покрыв пространство неподражаемыми авторскими рисунками, одновременно очаровательными и образовательными. Вместе с другим автором проекта, биологом Валерием Вахрушевым, Инара перерезала ножницами красную ленточку, открыв этот невероятный объект в присутствии прессы, первых посетителей и директора Латгальского Зоо Михаила Пупиньша.
Руководитель зоопарка рассказал об идее нового художественно-просветительского объекта с морскими рыбами и кораллами: "Мы решили объединить искусство и биологию, чтобы попытаться таким способом отразить, как жизнь каждого человека связана с глобальной экосистемой, всей нашей планетой и океаном… Все мы привыкли, что у каждого дома всё в порядке - чисто и гигиенично, но все забывают, что мы привязаны к главному фильтру нашей планеты - Мировому океану! В нашей экспозиции мы попытались объединить локальную жизнь человека с глобальной жизнью на нашей планете".
"Конечно, можно было изобразить всё более просто: вот кнопочка, ты нажимаешь её, вот течёт река, впадает в Балтийское море, в мировой океан… но мне захотелось изобразить эти процессы более глобально, со всеми деталями. Кто это всё очищает в реке? Какие существа живут в море, в океане? Мне захотелось эти образы немножко не то чтобы очеловечить, но сделать живыми. Конечно, я им сделала глазки, сделала какие-то ручки, которыми он мог бы это всё трогать и убирать. Появились такие герои", - рассказывает Инара Петрусевич.
Получить уникальный опыт посещения океанической туалетной экспозиции могут все посетители Латгальского зоосада в его рабочие часы. Помните: рыбы вас видят.
Галерея: Океанический туалет в Латгальском Зоосаде
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