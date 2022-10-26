В возрасте 94 лет умер "самый грязный человек в мире". Он не мылся больше полувека

Большую часть своей жизни мужчина провел в деревне Деджга в провинции Фарс. Согласно словам местных жителей, Хаджи в молодости пережил "эмоциональные неудачи", которые заставили его отказаться от купаний. BBC пишет, что "он панически опасался, что от воды и мыла может смертельно заболеть".

Дядюшка Хаджи (так дословно переводится "Аму Хаджи" с языка фарси) был чем-то вроде местной достопримечательности, и периодически к нему приезжали представители СМИ, включая столичных.

Так, в 2014 году в интервью газете Tehran Times Хаджи признался, что больше всего ему нравится мясо дикобраза и он предпочитает жить в земляной норе, хотя временами ночует в хижине, которую специально для него построили добросердечные соседи.

Аму Хаджи был также большим поклонником табака, и иногда курил сразу по нескольку сигарет одновременно. За долгие годы без мыла и мочалки кожа отшельника почернела и покрылась сажей, правда, его это никак не смущало.

Несколько месяцев назад местные все же убедили его впервые за долгое время помыться, пишет The Guardian. Что именно послужило причиной смерти, не сообщается, однако BBC пишет, что "можно догадаться, что неожиданная смена гигиенических привычек не пошла ему на пользу".

После смерти Аму Хаджи неофициальный рекорд перешел индийцу Кайлашу "Калау" Сингх, который также не мылся большую часть своей жизни.