МВФ предложил Латвии, как сократить расходы и избежать роста госдолга

Латвии необходимо мобилизовать дополнительные доходы и ускорить структурные фискальные реформы, чтобы справиться с ростом расходов, отмечает миссия Международного валютного фонда (МВФ).
В предварительных выводах миссии, на основе которых будет подготовлен доклад для совета директоров МВФ, указывается, что на экономику Латвии влияют сложная глобальная экономическая среда и структурные изменения внутри страны.
"Геоэкономическая фрагментация, геополитическая напряженность, более высокие торговые барьеры и неопределенность торговой политики, а также нехватка рабочей силы и навыков усугубляют проблемы роста производительности", - говорится в заключении миссии МВФ.
Миссия признает, что Латвии в средне- и долгосрочной перспективе угрожает серьезное давление на государственные расходы, вызванное старением населения, потребностями в сфере обороны и инвестициями в энергетическую безопасность.
Чтобы справиться с этими вызовами, миссия рекомендует Латвии "мобилизовать дополнительные доходы и ускорить структурные фискальные реформы. Для улучшения адекватности пенсий необходимо укрепить второй и третий уровни пенсионной системы. Власти также следует продолжить мониторинг рисков финансового сектора, в том числе банковской экспозиции в коммерческую недвижимость, а также пересмотреть механизм солидарных взносов банков", - говорится в опубликованном в понедельник, 9 июня, предварительном отчете миссии.
Миссия также советует рассмотреть меры по стимулированию роста производительности, что укрепит устойчивость и рост экономики.
В числе рекомендуемых шагов МВФ предлагает повысить качество и объем корпоративных инвестиций, например, за счет улучшения доступности финансирования для предприятий, содействия перенаправлению рабочей силы и капитала в производство с более высокой добавленной стоимостью, а также внедрения цифровых технологий в традиционные отрасли.
МВФ прогнозирует, что реальный прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году составит около 1%, а инфляция вырастет примерно до 3%.
Риски для экономики Латвии создают растущая геополитическая напряженность, импортные пошлины и неопределенность в торговой политике.
Хотя прямые торговые связи с США невелики, снижение спроса на ключевых европейских рынках и ослабление уверенности со стороны потребителей и бизнеса могут повлиять на экономическую и финансовую стабильность. Если восстановление основных торговых партнеров будет устойчивым, рост доверия благодаря улучшению в сфере безопасности, более быстрая, чем ожидалось, выплата средств Евросоюза и ускоренное проведение структурных реформ могут способствовать более высокому экономическому росту, чем прогнозировалось ранее.
МВФ отмечает, что бюджет этого года является приемлемым, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе правительство столкнется с давлением со стороны растущих расходов,
например, на пенсии, здравоохранение, оборону и энергетическую безопасность.
Кабинет министров обязался с 2026 года выделять на оборону 5% от ВВП, однако без дополнительных мер по увеличению доходов и пересмотра приоритетов расходов в среднесрочной перспективе структурный фискальный дефицит может достичь в среднем 3% от ВВП, что означает, что к 2030 году государственный долг приблизится к 50% от ВВП, ограничивая возможности властей реагировать на будущие кризисы.
По оценке миссии МВФ, фискальная консолидация в объеме около 0,5% от ВВП ежегодно в период с 2026 по 2030 год позволила бы восстановить уровень госдолга до допандемического - 40% от ВВП.
Для достижения этой цели МВФ рекомендует мобилизовать дополнительные доходы, например, за счет усиления соблюдения налоговых обязательств, расширения налоговой базы для налога на прибыль и подоходного налога с населения (в том числе за счет сокращения теневой экономики), продолжения повышения эффективности сбора налога на добавленную стоимость (PVN), сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, а также увеличения поступлений от налога на недвижимость.
"Правительству следует также рассмотреть возможность повышения эффективности государственных расходов - за счет улучшения системы закупок, устранения манипуляций при распределении ресурсов, упрощения регулирования, сокращения бюрократии и повышения эффективности государственного управления и управления государственными инвестициями", - говорится в предварительных выводах миссии МВФ.
Чтобы снизить давление на пенсионные расходы в средне- и долгосрочной перспективе, миссия МВФ рекомендует, например, расширять вовлеченность рабочей силы - поощрять пенсионеров к трудовой активности, увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.
Одновременно необходимо увеличить взносы и доходность обязательных пенсионных накоплений, а также стимулировать добровольные накопления на пенсию.
По мнению экспертов МВФ, низкий рост производительности в Латвии объясняется медленным накоплением капитала и неэффективным распределением производственных ресурсов.
Они призывают улучшить процедуры банкротства, которые, несмотря на улучшения, остаются затратными и затяжными, а также устранить ограниченную профессиональную и региональную мобильность рабочей силы, которая мешает перераспределению ресурсов от низкопроизводительных предприятий к высокопроизводительным.
Реформы на рынках товаров и услуг могут способствовать усилению конкуренции и росту производительности, отмечают эксперты, допуская, что нормативно-правовое регулирование можно улучшить сократив вмешательство в розничное ценообразование, упростив правила территориального планирования и строительства, а также продолжив усилия по цифровизации и упрощению административных процедур в строительной отрасли.
Учреждениям следует усилить поддержку инноваций, внедрения технологий и цифровой трансформации, а также укрепить безопасность энергоснабжения.
Миссия МВФ работала в Риге с 26 мая по 6 июня.
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