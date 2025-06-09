МВФ предложил Латвии, как сократить расходы и избежать роста госдолга

По оценке миссии МВФ, фискальная консолидация в объеме около 0,5% от ВВП ежегодно в период с 2026 по 2030 год позволила бы восстановить уровень госдолга до допандемического - 40% от ВВП.

Для достижения этой цели МВФ рекомендует мобилизовать дополнительные доходы, например, за счет усиления соблюдения налоговых обязательств, расширения налоговой базы для налога на прибыль и подоходного налога с населения (в том числе за счет сокращения теневой экономики), продолжения повышения эффективности сбора налога на добавленную стоимость (PVN), сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, а также увеличения поступлений от налога на недвижимость.

"Правительству следует также рассмотреть возможность повышения эффективности государственных расходов - за счет улучшения системы закупок, устранения манипуляций при распределении ресурсов, упрощения регулирования, сокращения бюрократии и повышения эффективности государственного управления и управления государственными инвестициями", - говорится в предварительных выводах миссии МВФ.

Чтобы снизить давление на пенсионные расходы в средне- и долгосрочной перспективе, миссия МВФ рекомендует, например, расширять вовлеченность рабочей силы - поощрять пенсионеров к трудовой активности, увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.

Одновременно необходимо увеличить взносы и доходность обязательных пенсионных накоплений, а также стимулировать добровольные накопления на пенсию.

По мнению экспертов МВФ, низкий рост производительности в Латвии объясняется медленным накоплением капитала и неэффективным распределением производственных ресурсов.

Они призывают улучшить процедуры банкротства, которые, несмотря на улучшения, остаются затратными и затяжными, а также устранить ограниченную профессиональную и региональную мобильность рабочей силы, которая мешает перераспределению ресурсов от низкопроизводительных предприятий к высокопроизводительным.

Реформы на рынках товаров и услуг могут способствовать усилению конкуренции и росту производительности, отмечают эксперты, допуская, что нормативно-правовое регулирование можно улучшить сократив вмешательство в розничное ценообразование, упростив правила территориального планирования и строительства, а также продолжив усилия по цифровизации и упрощению административных процедур в строительной отрасли.

Учреждениям следует усилить поддержку инноваций, внедрения технологий и цифровой трансформации, а также укрепить безопасность энергоснабжения.

Миссия МВФ работала в Риге с 26 мая по 6 июня.