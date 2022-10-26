Латвийская православная церковь может стать раскольнической

Обращение принято в связи с внесением изменений в закон о ЛПЦ, устанавливающих ее независимость.

Делегаты состоявшегося на прошлой неделе собора ЛПЦ подписали обращение к патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ.

Глава РПЦ может не удовлетворить просьбу, но тогда ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.

"Это, конечно, будет означать разрыв отношений и какой-то конфликт с Москвой, поэтому представляется маловероятным, потому что это не только канонические отношения, но и отношения между людьми", - говорит научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев.

Если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.

Примерно за месяц до собора ЛПЦ Кириллу также было направлено письмо правительства Латвии с просьбой признать независимость ЛПЦ. Ответа на это письмо пока не получено, сообщили ЛТВ в МИДе.

Как сообщалось, в сентябре Сейм утвердил инициированные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, определяющие ее независимость от Московского патриархата, который поддерживает правящий в России режим и военные действия против Украины.