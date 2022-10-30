Павел Варунин - один из последних в Эстонии иконописцев. Точнее, свои образа он не пишет, а вырезает из дерева. Эта древняя традиция сохранилась среди старообрядцев, которые несколько веков назад расселились на берегах Чудского озера. Именно в Причудье передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Варуниным об искусстве, церкви и традициях эстонских староверов.
"Церковь не должна быть местом для туризма": иконописец из Тарту о своем мастерстве и староверах
Иконописец и гравер
"Тяга к рисованию у меня всегда была, начиная со школьных времен", - рассказывает Павел о своем пути.
В 14 лет ему повезло стать учеником немецкого гравера Эльмара Карловича Оликанде, у которого он обучился своим главным навыкам.
"Если мои ровесники в это время играли в футбол, то я посвящал все свое время изучению заточек инструментов, термообработке, металлообработке, литью металлов и т.д.", - вспоминает он.
Мастерская Павла находится в Тарту, там он занимается именно резьбой по дереву.
"Основная моя специальность, в которой я действительно достиг каких-то высот - гравер", - говорит мастер. Он отмечает, что первые иконы начал вырезать в 1991 году.
"Долгое время я не решался, потому что я не считаю, что занятие иконой дозволительно любому человеку.
В этом есть не только умение, мастерство, но и должна быть какая-то… дисциплина моральная и даже где-то телесная", - отмечает иконописец.
Павел также рассказал, что не ест мясо, так как считается, что иконописцы должны поститься: "Потому что я не знаю – завтра я буду делать икону, через неделю, месяц, поэтому вот более 20 лет я не ем мяса вообще. Это может быть где-то та работа, когда физическая усталость, вместе с этой моральной, духовной усталостью, доставляет определенное удовлетворение".
Павел также обучает других людей своему мастерству: "Это какая-то внутренняя миссия - я с удовольствием учу, люблю учить и для меня непонятно такое явление, когда говорят - вот ты выдаешь секреты мастерства!
Да дай Бог, чтобы кто-то заинтересовался твоими секретами мастерства! Дай Бог, чтобы кто-то спросил - Павел, как это заточить, как это сделать…".
О староверах
Все свое детство Павел провел в Причудье.
"Причудье - это часть русской Эстонии, осколочек, который сохранился со времен российской империи. Мне казалось непонятным - как это бабушка может помнить царя? Как у нее дома хранится приданое - эти тарелки Кузнецовского фарфора. Для меня это, казалось, отчасти какая-то сказочная страна, когда все вокруг меняется, а тут все остается, как оно было. Остается это озеро, остаются эти дома", - рассказывает он.
Павел - председатель Союза старообрядческих общин Эстонии. Его родители также были староверами, поэтому для него естественно продолжать эти традиции.
"К счастью, я еще застал, когда дед ходил в косоворотке - это была нормальная повседневная одежда для него. И бабушку, которая в сарафане ходила…", - вспоминает он.
Познакомиться с бытом, как жили причудские староверы можно в деревне Колкья.
"Здесь можно увидеть образцы традиционной одежды 19 века, русского населения в Причудье. Мужские косоворотки, женские лакомицы, передники, сарафаны…", - рассказывает он.
"Я не считаю, что церковь должна быть местом для туризма, поэтому такая вещь, как центр каких-то ремесел, быта, он служит прекрасной альтернативой, более полезной, более познавательной для любого туриста…", - добавляет Павел.
Здесь также можно увидеть резные иконы Павла, которые скоро переедут в Эстонский национальный музей.
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