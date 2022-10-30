"Церковь не должна быть местом для туризма": иконописец из Тарту о своем мастерстве и староверах

Павел также обучает других людей своему мастерству: "Это какая-то внутренняя миссия - я с удовольствием учу, люблю учить и для меня непонятно такое явление, когда говорят - вот ты выдаешь секреты мастерства!

Да дай Бог, чтобы кто-то заинтересовался твоими секретами мастерства! Дай Бог, чтобы кто-то спросил - Павел, как это заточить, как это сделать…".

О староверах

Все свое детство Павел провел в Причудье.

"Причудье - это часть русской Эстонии, осколочек, который сохранился со времен российской империи. Мне казалось непонятным - как это бабушка может помнить царя? Как у нее дома хранится приданое - эти тарелки Кузнецовского фарфора. Для меня это, казалось, отчасти какая-то сказочная страна, когда все вокруг меняется, а тут все остается, как оно было. Остается это озеро, остаются эти дома", - рассказывает он.

Павел - председатель Союза старообрядческих общин Эстонии. Его родители также были староверами, поэтому для него естественно продолжать эти традиции.

"К счастью, я еще застал, когда дед ходил в косоворотке - это была нормальная повседневная одежда для него. И бабушку, которая в сарафане ходила…", - вспоминает он.

Образцы традиционной одежды 19 века староверов Эстонии Фото: Кадр из видео

Познакомиться с бытом, как жили причудские староверы можно в деревне Колкья.

"Здесь можно увидеть образцы традиционной одежды 19 века, русского населения в Причудье. Мужские косоворотки, женские лакомицы, передники, сарафаны…", - рассказывает он.

"Я не считаю, что церковь должна быть местом для туризма, поэтому такая вещь, как центр каких-то ремесел, быта, он служит прекрасной альтернативой, более полезной, более познавательной для любого туриста…", - добавляет Павел.

Здесь также можно увидеть резные иконы Павла, которые скоро переедут в Эстонский национальный музей.

Резные иконы Павла Варунина Фото: Кадр из видео