ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%

Ставка по депозитам овернайт повышена до 1,5%, а ставка по кредитам овернайт - до 2,25%. Обе ставки также увеличены на 0,75 процентных пункта.

Ставки будут действовать с 2 ноября.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%, отмечает банк. Совет управляющих ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%.

"Этот важный шаг обеспечивает переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне 2%", - отмечается в заявлении банка.