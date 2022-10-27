Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 27 октября, решил повысить базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до 2%.
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%
Ставка по депозитам овернайт повышена до 1,5%, а ставка по кредитам овернайт - до 2,25%. Обе ставки также увеличены на 0,75 процентных пункта.
Ставки будут действовать с 2 ноября.
В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%, отмечает банк. Совет управляющих ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%.
"Этот важный шаг обеспечивает переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне 2%", - отмечается в заявлении банка.
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