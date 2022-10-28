"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

- Вы сказали, что сейчас вам страшно от того, что так много женщин попадает в тюрьму. Как вы думаете, все будет опять так же плохо, как тогда?

- Иногда я боюсь, что все так и будет. Эти заключенные - заложники Исламской Республики. Надеюсь, там не будут применяться казни, как в восьмидесятые годы. Я задаюсь вопросом: если так пойдет и дальше, повторится ли то мрачное время? Я смею надеяться (на лучшее. - Ред.), потому что времена изменились. Но, тем не менее, этот страх у меня остается - исходя из моего собственного опыта.

Я всей душой поддерживаю это (протестное. - Ред.) движение в Иране. Люди не ждут изменений законов - они знают, что исламский закон не ограничится только хиджабами и разделением полов. Они делают это сами - это так прекрасно, как они снимают хиджабы и танцуют. Это всегда было мечтой, и теперь она воплощается в жизнь. Вот что является особенным в этом движении, что дает мне большую надежду.

- Если людей снова станут массово сажать в тюрьму, каковы будут последствия?

- Это может привести к эскалации. До сих пор протестующие вели себя мирно, без насилия. Но если гнев усилится, будет литься кровь. С другой стороны, движение может со временем сойти на нет.

Поэтому я обращаюсь к немецким властям с призывом: если будет давление извне, то иранское правительство не сможет прибегать к насилию, как оно делало в восьмидесятые годы.

Монире Барадаран - писательница, социолог и активистка правозащитного движения, бывшая политзаключенная, с 1991 года живет в Германии. В книге "Пробуждение от кошмара" она вспоминает о своем пребывании в иранской тюрьме. Книга переведена на несколько языков, в 1999 году Монире Барадаран была удостоена за нее премии Карла фон Осиецкого, присуждаемой за достижения в области истории и политики.