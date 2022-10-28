Ксении Собчак грозит наказание из-за израильского паспорта

Напомним, что слухи о том, что у Ксении Собчак есть израильский паспорт, появились еще весной. Первой об этом сообщила в апреле израильская газета Haaretz. Сама телеведущая всегда отрицала эту информацию.

СМИ указывают, что по российским законам на отправку такого уведомления отведено 60 дней.

27 октября стало известно, что Ксения Собчак находится в Литве. Это подтвердил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис:

"Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза и она может приехать и остаться здесь на 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт".

Глава ДГБ также сообщил, что данных о том, что Собчак может представлять угрозу безопасности Литвы, нет.

Российские СМИ сообщили, что 26 октября в доме Собчак прошел обыск. Это произошло в ходе расследования дела о возможном вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Также сообщается, что накануне вечером был арестован ее соратник Кирилл Суханов. Суханов - коммерческий директор холдинга Собчак "Осторожно. Медиа". Официальные лица заявляют, что у Собчак нет никакого процессуального статуса в этом расследовании. Позже стало известно об аресте экс-главреда издания Tatler Ариана Романовского. Он и Суханов были арестованы по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы.