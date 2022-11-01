Для RUS TVNET ⟩ Андрейка Епта и Светлана Лобода встретились: комментарий тиктокера

Не секрет, что Светлана Лобода сейчас проживает в Латвии. О чем подробно ранее рассказала в интервью RUS TVNET.

Андрей не стал отрицать, что был очень впечатлен встречей со Светланой.

Андрей встретил певицу в рижском ресторане Snatch. О деталях беседы с ней он умолчал, но мы заметили, что молодой человек стал активно делиться в Сети своими авторскими музыкальными работами. Уже опубликовано несколько треков. "Я публикую пока по кусочку. Смотрю как реагируют люди", - объяснил нам тиктокер.

Как вы думаете, ожидать ли появление нового рэп-исполнителя в Латвии?

@andrejko.epta Лучшие видосы под этот звук выставлю к себе в сторис 😜➡️ ♬ COUTURE - andrejko.epta

Напомним, 28 октября украинская певица Светлана Лобода дала в Таллинне концерт. Звезда рассказала фолловерам, что посетила в столице Эстонии лагерь для беженцев. Как пишет звезда на своей страничке в Instagram, ей удалось побывать в самом большом лагере для беженцев - на корабле компании Tallink.