Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото дня: NASA заснял "улыбку" Солнца

rus.tvnet.lv
Фото дня: NASA заснял "улыбку" Солнца
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
"Улыбка" Солнца
"Улыбка" Солнца Фото: Twitter/NASASun

В начале недели спутник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сделал снимок, на котором Солнце будто улыбается.

NASA опубликовало фото в микроблоге Twitter.

"Обсерватория солнечной динамики NASA поймала "улыбку" Солнца, - говорится в сообщении. - Темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры - это области, где быстрый солнечный ветер уходит в космос".

Обсерватория солнечной динамики NASA изучает, как развивается солнечная активность и как она влияет на космическую погоду. Космический корабль-обсерватория был впервые запущен в космос 11 февраля 2010 года, он измеряет внутреннюю часть Солнца, атмосферу, магнитное поле и выходную энергию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх