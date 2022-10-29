Фото дня: NASA заснял "улыбку" Солнца

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

NASA опубликовало фото в микроблоге Twitter.

"Обсерватория солнечной динамики NASA поймала "улыбку" Солнца, - говорится в сообщении. - Темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры - это области, где быстрый солнечный ветер уходит в космос".

Обсерватория солнечной динамики NASA изучает, как развивается солнечная активность и как она влияет на космическую погоду. Космический корабль-обсерватория был впервые запущен в космос 11 февраля 2010 года, он измеряет внутреннюю часть Солнца, атмосферу, магнитное поле и выходную энергию.