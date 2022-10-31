Пес из Таллинна самостоятельно сел на автобус и отправился в магазин

"Сегодня наш дружелюбный, милый пес по имени Инди совершил путешествие!" - пишет в Facebook группе «Мустамяэ» Янар .

Мужчина отпустил собаку с поводка за домом, потому что шел дождь и, по его словам, в середине дня вокруг не так много других собак, чтобы это было опасно. "Большую часть времени он очень послушный пес и выполняет приказы... пока не увидит белку".

Однако в какой-то момент собака убежала от хозяина, и, поскольку собака такого же цвета, как и листья, упавшие с деревьев, ее было очень трудно найти. "В течение двух часов я бегал по Мустамяэ. Облазил все дворы", - рассказывает Янар.