"Я два часа бегал по Мустамяэ [район Таллинна]. Облазил все дворы", - рассказывает Янар, который искал в городе свою потерявшуюся собаку. Однако к тому времени четвероногий друг уже успел проехаться на автобусе и даже сходить в магазин. Эту историю рассказывает Limon.ee.
Пес из Таллинна самостоятельно сел на автобус и отправился в магазин
"Сегодня наш дружелюбный, милый пес по имени Инди совершил путешествие!" - пишет в Facebook группе «Мустамяэ» Янар .
Мужчина отпустил собаку с поводка за домом, потому что шел дождь и, по его словам, в середине дня вокруг не так много других собак, чтобы это было опасно. "Большую часть времени он очень послушный пес и выполняет приказы... пока не увидит белку".
Однако в какой-то момент собака убежала от хозяина, и, поскольку собака такого же цвета, как и листья, упавшие с деревьев, ее было очень трудно найти. "В течение двух часов я бегал по Мустамяэ. Облазил все дворы", - рассказывает Янар.
"В какой-то момент я вижу двух девочек-подростков с жутко знакомой собакой. Я подхожу ближе, и что за черт, у них на поводке Инди! Подумал, что он уже нашел новых хозяев", - смеется мужчина. "Затем девочки рассказали мне, как Инди сел один в автобус, проехал одну остановку и пошел в Maxima". Ему очень нравятся магазины, потому что там много людей, с которыми можно познакомиться.
Янар хотела бы поблагодарить девушек, которые взяли Инди под свою опеку. "Они пошли за Инди к Максима, купили ему поводок и планировали начать поиски хозяина. Я предложил им вознаграждение за их хлопоты, но они ничего не захотели. Тем не менее, я хотел бы отметить этих хороших молодых людей, и если вы увидите это, пожалуйста, напишите мне!".
"Я не знаю, что я сделал Инди и почему он убежал... В конце концов, вина лежит на мне. Пожалуйста, тренируйте своих собак, чтобы с вами не случилось то же самое", - заключает Янар.
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