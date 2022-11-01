Еще на прошлых выходных, 22 октября, в нью-йоркском Томпкинс-сквер прошел ежегодный парад собак Halloween Dog Parade: сотни хозяев пришли в парк Ист-Ривер со своими питомцами, чтобы показать их хэллоуинские наряды. Смотрите фото!
Фото ⟩ Львята, морячки и прочие нарядные питомцы на костюмированном параде собак
Львята, морячки и прочие нарядные питомцы на костюмированном параде собак
Галерея: Парад собак в Нью-Йорке в честь Хэллоуина
Костюмированный хэллоуинский парад собак в Нью-Йорке стали проводить в конце XX века, чтобы вдохнуть в когда-то преступный район новую жизнь. Все средства от мероприятия идут на благоустройство района.
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