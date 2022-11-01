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Фото ⟩ Львята, морячки и прочие нарядные питомцы на костюмированном параде собак

rus.tvnet.lv
Львята, морячки и прочие нарядные питомцы на костюмированном параде собак
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Фото: SIPA/AFP/Reuters/Scanpix

Еще на прошлых выходных, 22 октября, в нью-йоркском Томпкинс-сквер прошел ежегодный парад собак Halloween Dog Parade: сотни хозяев пришли в парк Ист-Ривер со своими питомцами, чтобы показать их хэллоуинские наряды. Смотрите фото!

 Галерея: Парад собак в Нью-Йорке в честь Хэллоуина 

Костюмированный хэллоуинский парад собак в Нью-Йорке стали проводить в конце XX века, чтобы вдохнуть в когда-то преступный район новую жизнь. Все средства от мероприятия идут на благоустройство района.

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