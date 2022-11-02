Фото ⟩ "Мой спортивный костюм дороже, чем наряды у некоторых". Камбалы отвечают на критику их свадьбы

Спортивный костюм жениха дополнили не только новые кроссовки, но и носки с Микки Маусами. У Камбалы есть и татуировка с изображением этого персонажа, и она имеет особое значение. Однажды он объяснил, что Микки Маус символизирует воспоминания о времени, проведенном с мамой: "Помню, как она привела меня на какой-то диснеевский фильм. После этого я начал рисовать Микки Маусов".

Несколько гостей выразили солидарность с Каспаром, придя на свадьбу в таких же спортивных костюмах. Кроме того, у них была специальная наклейка на груди — символ "КК" с золотой короной над буквами.

Невеста Ольга же была одета как принцесса - в белом свадебном платье с фатой и особым украшением для волос. Утром перед свадьбой она рассказала, что уже в третий раз надевает свадебное платье, но именно это - ее любимое. "Когда я в первый раз выходила замуж, у меня было классное платье, но на меня давили родственники, говоря, что не нужно такого роскошного платья. Я была молода, послушалась. Во второй раз у меня было классное мини-платье, как хотел Каспар.