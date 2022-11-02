Широкий резонанс вызвало появление латвийского баскетболиста и боксера Каспара Камбалы на собственной свадьбе в специально сшитом бархатном спортивном костюме, что держалось в секрете вплоть до самой церемонии. Пара решила объяснить свой выбор одежды и ответить критикам.
Фото ⟩ "Мой спортивный костюм дороже, чем наряды у некоторых". Камбалы отвечают на критику их свадьбы
"Мой спортивный костюм стоит, может быть, дороже, чем наряды у некоторых других. Это мой костюм".
Спортивный костюм жениха дополнили не только новые кроссовки, но и носки с Микки Маусами. У Камбалы есть и татуировка с изображением этого персонажа, и она имеет особое значение. Однажды он объяснил, что Микки Маус символизирует воспоминания о времени, проведенном с мамой: "Помню, как она привела меня на какой-то диснеевский фильм. После этого я начал рисовать Микки Маусов".
Несколько гостей выразили солидарность с Каспаром, придя на свадьбу в таких же спортивных костюмах. Кроме того, у них была специальная наклейка на груди — символ "КК" с золотой короной над буквами.
Невеста Ольга же была одета как принцесса - в белом свадебном платье с фатой и особым украшением для волос. Утром перед свадьбой она рассказала, что уже в третий раз надевает свадебное платье, но именно это - ее любимое. "Когда я в первый раз выходила замуж, у меня было классное платье, но на меня давили родственники, говоря, что не нужно такого роскошного платья. Я была молода, послушалась. Во второй раз у меня было классное мини-платье, как хотел Каспар.
А теперь у меня то платье, какое хочу я".
Галерея: За кулисами пышной свадьбы Камбалов
На предсвадебной фотосессии Ольга позировала в своем предыдущем свадебном платье и элегантной фате, а Каспар, к удивлению своих поклонников, выбрал пиджак - правда, без рубашки.
Галерея: Предсвадебная фотосессия Камбалов
Камбалы обменялись кольцами год назад, во время ковида, когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания состоялась при минимальном присутствии людей, в ЗАГСе Юрмалы. Каспар был одет в белый спортивный костюм, Ольга - в мини-платье, подчеркивающее ее фигуру.
Каспар и Ольга Камбалы начали романтические отношения в 2020 году.
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