Видео ⟩ Что Пугачева разрешила сделать Галкину?

Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

Алла Борисовна встала с места, широко улыбнулась и послала воздушные поцелуи. Пресса пишет, что знаменитость приветственно махала руками и говорила, что любит творчество Бориса Гребенщикова.

Ранее Примадонна посетила единственное шоу Земфиры в Тель-Авиве. Журналисты заметили звезду в обществе Ренаты Литвиновой и Ксении Собчак. Затем Алла Пугачева встретилась за кулисами с Земфирой.

В мае Алла Пугачева уже встречалась с Гребенщиковым. Они стали участниками форума "СловоНово", который состоялся в Тель-Авиве в Музее еврейского народа, расположенном на территории кампуса университета. Тогда же в Сеть попало совместное фото звезды с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем.

В начале октября на Красной площади в Москве появилось новое послание к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.

В небе над Красной площадью в Москве появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".

Так к Алле Пугачевой обратились поклонники после того, как артистка с детьми покинула РФ. Ранее она поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" из-за его высказываний в поддержку Украины и осуждения военных действий РФ на территории этой страны.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".