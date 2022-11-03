Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас плотно гастролирует по миру со своей концертной программой. Недавно артист рассказал о своем туре по Германии.
Видео ⟩ Что Пугачева разрешила сделать Галкину?
Максим Галкин выступит с концертами в таких городах, как Ферден, Дюссельдорф, Фюрт, Оффенбах, Аугсбург, Пфорцхайм, Гютерсло и Берлин. Заглянет шоумен и в австрийскую Вену.
Артист разместил на своей Instagram-странице видеоанонс. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны.
Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.
"Жена отпустила", - воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.
Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.
Напомним, Алла Борисовна с детьми сейчас находится в Израиле. В середине октября 73-летняя Пугачева в очередной раз совершила выход в свет. На этот раз она посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.
Многочисленные Telegram-каналы разместили видео, на котором видно, что мероприятие посетила Алла Пугачева. Примадонна выглядела радостной. О присутствии в зале культовой певицы объявили со сцены. После этого зрители принялись аплодировать ей.
Алла Борисовна встала с места, широко улыбнулась и послала воздушные поцелуи. Пресса пишет, что знаменитость приветственно махала руками и говорила, что любит творчество Бориса Гребенщикова.
Ранее Примадонна посетила единственное шоу Земфиры в Тель-Авиве. Журналисты заметили звезду в обществе Ренаты Литвиновой и Ксении Собчак. Затем Алла Пугачева встретилась за кулисами с Земфирой.
В мае Алла Пугачева уже встречалась с Гребенщиковым. Они стали участниками форума "СловоНово", который состоялся в Тель-Авиве в Музее еврейского народа, расположенном на территории кампуса университета. Тогда же в Сеть попало совместное фото звезды с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем.
В начале октября на Красной площади в Москве появилось новое послание к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.
В небе над Красной площадью в Москве появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".
Так к Алле Пугачевой обратились поклонники после того, как артистка с детьми покинула РФ. Ранее она поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" из-за его высказываний в поддержку Украины и осуждения военных действий РФ на территории этой страны.
Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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