Фото ⟩ В Таллинне открыли гигантский Мир эротики

"Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина в Т1. Кроме того, Мир эротики Hot Lips вписывается в новое направление центра T1, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги, одним из примеров чего является открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра", - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

Это он прямо как в воду глядит, потому что во времена Ксении Собчак в должности ведущей телепроекта "Дом-2" в одном из телешоу она заявила, что ни один человек в мире еще не заразился венерическими заболеваниями, занимаясь самоудовлетворением. Вот тут мы поддержим Собчак, ведь секс-игрушки куда безопаснее, чем беспорядочные половые связи.

Hot Lips открыл свой первый магазин более 20 лет назад на улице Кундери в Таллинне на площади 30 квадратных метров. Пять лет спустя Hot Lips открыл большой магазин на Вана-нарвском шоссе в Маарду, где компания работает и по сей день. Кроме того, интернет-магазин Hot Lips представлен во всех странах Балтии и в Финляндии. Бизнес в странах Балтии управляется из Эстонии, а в Финляндии для этих целей учреждено отдельное предприятие.

По словам Йонаса Грауберга, исполнительного директора Эстонского союза сексуального здоровья, который в новом году переедет в Т1 вместе с Клиникой сексуального здоровья, приближение к людям предприятий и организаций, таких как Hot Lips, важно с точки зрения сексуального здоровья: "Секс, сексуальность и сексуальное здоровье не должны быть табу. Нужно иметь возможность говорить об этом свободно. Если различные связанные с сексуальным здоровьем и сексуальностью организации и бизнесы станут ближе к людям, как, например, произойдет в центре Т1, - это, безусловно, будет способствовать благополучию людей".

Выбор пал на Т1, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.

Смотрите первыми галерею с открытия Мира эротики в торговом центре T1!