В Пентагоне раскрыли, чем на самом деле является большая часть НЛО

Представители департамента обороны США в анонимном интервью изданию The New York Times рассказали, что увиденные НЛО не прилетали с другой планеты. Виновники - китайцы со своими дронами-шпионами и метеозонды. Известно, что китайцы ранее похитили планы американских истребителей, кроме того, их интересует, как армия США тренирует своих пилотов, пишет Live Science.

Напомним, в 2020 году ВМФ США рассекретил три известных видео, на которых видны неопознанные объекты, летающие, казалось бы, невозможными способами. Позднее было признано, что существует еще несколько подобных видео, однако они не были опубликованы в целях национальной безопасности.

Видео: Снятые МВФ США НЛО

В начале лета правительство США провело первые допросы в связи с опубилкованным Пентагоном в июне 2021 года сообщением о наблюдаемых в 2004 году пилотом Военно-морского флота США НЛО.

В 80 из 144 описанных в этом сообщении случаев объекты были зафиксированы при помощи сенсоров нескольких видов. В 18 инцидентах сообщалось о "необычной модели движения или необычных особенностях полета" объекта. Некоторые из объектов неподвижно висели в воздухе, перемещались против ветра или осуществляли внезапные маневры со значительной скоростью и без видимого привода. В некоторых случаях военные самолеты просто приняли их радиосигналы.

В NASA также отметили, что доказательств внеземного происхождения этих объектов нет.