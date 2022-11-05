Ксения Собчак рассказала о жизни в Израиле: "Сначала это немного пугает"

"Одна из особенностей Израиля - это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что по сути все соседи Израиля, как у нас бы сказали, - недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать", - сказала на видео Ксения Собчак.

Напомним, в октябре Ксения Собчак уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве у должностного лица корпорации "Ростех". Также по этому делу фигурантом проходит бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Журналистка пересекла границу Беларуси и Литвы пешком с паспортом Израиля. СМИ пишут, что документ был выдан 20 сентября 2022 года.

До этого в ее доме в поселке "Горки-8" были проведены обыски. В этот момент Собчак уже не было на месте. Сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак, подтвердила наличие у дочери второго паспорта. Подчеркнув, что Конституция РФ не запрещает этого. Она не отрицает возможное возвращение дочери в страну.

Супруг Ксении Константин Богомолов и сын Платон остались в России.

5 ноября он поздравил Собчак с днем рождения: "Такая слабая но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С днем варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить".

Портал StarHit.ru пишет, что у сына Ксении Платона, как и у матери, есть израильское гражданство. Так как у отца мальчика - Максима Виторгана - есть родные в Израиле.

Видео: выпуск "Осторожно: Собчак"