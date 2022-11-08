В Индии восьмилетний мальчик укусил кобру - та умерла

Как сообщает в Индийском портале New Indian Express, мальчик, извиваясь от боли, ведомый инстинктом выживания, дважды укусил змею.

"Змея обвилась вокруг моей ладони. Было очень больно. После того, как я не смог сбросить змею, я дважды укусил ее. Все это произошло молниеносно", - сказал мальчик.

Семья мальчика доставила его после случившегося в больницу, где ему дали противоядие. Но змея не успела впустить яд в свою жертву. Дипак выжил, а змея после полученных ранений, как считается, умерла.

В Индии обитает до 300 видов змей, из которых 60 очень ядовитые.