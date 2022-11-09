"Labdien. Мы из Украины": в Латвии стартовало тревел-шоу, сделанное с любовью

Проект созрел, когда у девушек в жизни случилось самое большое горе - война, "но в то же время и самое большое чудо - мы оказались в стране, где нас приняли, где нас поддержали, где нам просто не дали пропасть".

"Когда заканчиваются слезы, и ты понимаешь, что война у тебя в стране еще не скоро закончится - приходит полное осознание, твоя жизнь продолжается, что нужно делать то, что ты умеешь, что нужно жить пока живется. Мы просто хотели заниматься любимым делом и вложить весь свой опыт, свое мастерство и всю свою любовь в Латвию - в страну, которая для нас стала вторым домом. Нам просто хотелось прокричать всему миру, рассказать каждому человечку на Земле - это же Латвия, тут так хорошо и красиво!" - рассказывают создательницы проекта.