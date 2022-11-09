Телевизионный проект "Labdien. Мы из Украины" придуман и создан от начала до конца командой украинских телевизионщиц, которые из-за войны оказались беженками в Латвии.
"Labdien. Мы из Украины": в Латвии стартовало тревел-шоу, сделанное с любовью
Проект созрел, когда у девушек в жизни случилось самое большое горе - война, "но в то же время и самое большое чудо - мы оказались в стране, где нас приняли, где нас поддержали, где нам просто не дали пропасть".
"Когда заканчиваются слезы, и ты понимаешь, что война у тебя в стране еще не скоро закончится - приходит полное осознание, твоя жизнь продолжается, что нужно делать то, что ты умеешь, что нужно жить пока живется. Мы просто хотели заниматься любимым делом и вложить весь свой опыт, свое мастерство и всю свою любовь в Латвию - в страну, которая для нас стала вторым домом. Нам просто хотелось прокричать всему миру, рассказать каждому человечку на Земле - это же Латвия, тут так хорошо и красиво!" - рассказывают создательницы проекта.
В рамках программы девушки будут показывать красоту Латвии и уникальность ее жителей: "Кем бы вы не были - туристом с деньгами, или же беженцем без дома - вам тут точно найдется место и будет по душе. Поэтому в этом проекте мы будем узнавать страну со всех ее ракурсов: одна ведущая будет беззаботно наслаждаться путешествием, а вторая расскажет, какие тут перспективы для жизни и работы.
Ну и как же в женском коллективе и без конкуренции и "подстав", кроме веселых и задушевных путешествий – подружки-ведущие будут устраивать друг-другу очень коварные, а порой и очень даже опасные испытания.
Путешествия исцеляют - особенно если ты в Латвии".
В первом выпуске украинки расскажут о "самом колоритном и загадочном для нас регионе - Латгалии". Пока одна ведущая-туристка получала адреналин, вторая ведущая пробовала устроиться на работу и гребла черное золото лопатой. Также девушки отыскали самых необычных фермеров региона и раскрыли секрет вечной молодости - познакомились с 92-летней бабушкой тик-токершей.
"Но самая большая достопримечательность этого региона - люди: настоящие, гостеприимные и душевные", - отмечают ведущие программы.
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