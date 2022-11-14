"Я такой цирк устраивал", - в рубрике "Знаменитости XXI века: тиктокеры" говорит о своих первых прямых трансляциях в TikTok Вова Малышев, которого в Сети знают как фотогуру. Ведь свою 268-тысячную аудиторию парень учит секретам фотографии на телефон! Но успех к нему пришел не сразу...
Видео ⟩ Фотогуру Вова Малышев: вызывал духов в TikTok, получал угрозы и пережил хейт
Тиктокер Вова Малышев рассказывает и показывает различные лайфхаки. На него подписаны 268 тысяч человек, а самое его популярное видео собрало 2 миллиона. "Меня смотрят хорошие люди. Взрослые и дети", - говорит он. Порой его узнают и могут попросить дать совет по фотографии.
"Это приложение, где люди развлекаются и пытаются вообще забыть окружающий мир. Они хотят только смотреть какие-то развлекательные видео, которые по 15 или 60 секунд", - объясняет Вова нам, что такое TikTok. Люди уже начинают привыкать к видео по 15 секунд. Им перестают нравится длинные видео. Таким образом, ты должен быстро рассказать человеку всю главную информацию за короткий промежуток.
Об этом приложении он я узнал от сестры. Сначала Вова думал, что там сидят только дети, а потом понял, что там много взрослых, много знаменитостей. Парень всегда жаждал медийности, пробовал что-то снимать на YouTube и в Instagram. Но там были свои сложности.
TikTok, по словам Вовы дает тебе возможность стать кем-то с нуля. Он дарит тебе просмотры и лайки.
Сначала он выставлял развлекательный контент и старался делать как все. Постепенно понимал, что нравится людям. Хейтеров Вова Малышев не боялся.
Его любили оскорблять с детства из-за того что он выделялся, из-за его сексуальной ориентации. За многие годы у него выстроился барьер, а потому он на злые комментарии уже никак не реагировал.
Да, детство у Вовы прошло не так лучезарно, как хотелось бы. Его ненавидели сверстники, а подруги вставали на защиту: "Мы ходили по школе таким кругом. Я стоял посередине, а в меня могли кидать бутылки или еще что-то делали. Но это, наверное, мне было лет 14, когда у меня была челка, как у эмо, и у меня были зеленые джинсы. А сейчас, мне кажется, в школе это совершенно уже нормально. И такого такого хейта, как я, получал, уже не будет".
Вова Малышев о своей сексуальной ориентации не говорит, только если его спрашивают, но он ее не скрывает. "Публично я пока, наверное, еще не готов озвучивать, но я думаю, там все люди и так догадываются, тут нечего скрывать", - резюмирует он.
С годами у учеников отношение к нему изменилось. Особенно после того, как он стал президентом школы: "Я стал более уверенным человеком. Понял, как работает, грубо говоря, микросистема в школе. Стал сперва вице-президентом, а потом президентом".
Первые видео у Вовы - это были танцы. Но они не очень собирали, а потом они с подругой начали делать трендовые ролики. После того, как один из роликов у него собрал миллион, он был в щоке.
Ни он, ни другие люди так и не понимают, как работает алгоритм TikTok, почему у кого-то "залетает", а у кого-то нет. Вова советует сохранять регулярность и публиковать по одному видеоролику в день.
Вова Малышев признается, что не чувствует популярности. "Может быть, когда я начал вызывать всяких дьяволов в трансляции. Я вызывал мистических существ. У меня было онлайн, где около 35 тысяч человек, которые смотрели, как я вызываю всяких духов", - улыбаясь говорит тиктокер.
После таких спиритических и мистических сеансов в TikTok люди стали на него массово подписываться. Если до этого у него в подписках всего лишь было 20 тысяч подписчиков, то 100-200 тысяч он набрал только трансляциями. После этого он впервые ощутил популярность. К нему стали подходить и просить сфотографироваться.
Родители Вовы живут за границей, но даже там тиктокера могут узнать на улице. Фрагменты его сеансов в TikTok разлетелись по всему миру. Ему даже представители арабского мира писали, что бог его накажет, что так делать не надо, что это запрещено. Писали, что Вова сам дьявол. Но эти угрозы и комментарии не пугали тиктокера, а только забавляли. Он же делал все это по приколу. "Я такой цирк устраивал", - добавляет он вспоминая несколько случаев.
В реальной жизни Вове не удавалось сталкиваться с угрозами. Он думает, что многое здесь играет его высокий рост: "Иногда, кстати, дети тоже боятся подойти, потому что они думают, что я слишком суровый". Родные и друзья очень поддерживают тиктокера. Мама и папа смотрят его ролики.
Вова Малышев подчеркивает, что в TikTok можно заработать на трансляциях. Но вообще все зависит от твоей медийности, то есть как к тебе идут рекламодатели.
"Тут очень сложно сказать, сколько можно заработать. Это еще очень важно, какой у тебя менеджер, сможет он продать тебя кому-то или нет. Как бы ужасно это ни звучало", - поясняет он. У тиктокера обязательно должен быть менеджер. Этот человек может разбирать заказы и договариваться о сотрудничестве, контрактах.
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"На эти деньги, которые к нам поступают развлекаться можно, а жить сложно", - добавляет Вова.
Для нормальной жизни тиктокеру необходимо брать и вести чужие аккаунты. К примеру, администрировать аккаунт какой-то компании. Хорошо платят, если хорошо спрашивать. Здесь все зависит от того, сколько видео от тебя хотят в месяц: "Все считается по количеству видео.
Одно видео может стоить в районе 30 евро и выше. На данный момент реклама в TikTok у меня стоит где-то от начиная от 200 евро и предела нет".
Вова Малышев указывает, что Андрейка Епта - это "тиктокер номер 1 в Латвии" - "Он просто машина". Ведь парень выдерживает такию массивную психологическую нагрузку. Он же так не может: "Мне нужно отдых, а ему отдых вообще не нужен, ему никто не нужен. Ему нужен TikTok и просмотры. Он снимает очень много контента. Три видео он точно может снять в день. Еще ведет аккаунты другим".
Для того, чтобы снимать видео нужно найти идею, а это, по мнению Вовы, самое трудное. Начинающим, он советует снимать много роликов. За неделю необходимо выставить хотя бы 10 штук.
"Если ты действительно этого желаешь и хочешь стать тиктокером, ты должен отдать себя полностью этому делу, и тогда что-то да получится", - подытоживает он.
@vovamalisev
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