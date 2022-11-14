Видео ⟩ Фотогуру Вова Малышев: вызывал духов в TikTok, получал угрозы и пережил хейт

Сначала он выставлял развлекательный контент и старался делать как все. Постепенно понимал, что нравится людям. Хейтеров Вова Малышев не боялся.

Его любили оскорблять с детства из-за того что он выделялся, из-за его сексуальной ориентации. За многие годы у него выстроился барьер, а потому он на злые комментарии уже никак не реагировал.

Да, детство у Вовы прошло не так лучезарно, как хотелось бы. Его ненавидели сверстники, а подруги вставали на защиту: "Мы ходили по школе таким кругом. Я стоял посередине, а в меня могли кидать бутылки или еще что-то делали. Но это, наверное, мне было лет 14, когда у меня была челка, как у эмо, и у меня были зеленые джинсы. А сейчас, мне кажется, в школе это совершенно уже нормально. И такого такого хейта, как я, получал, уже не будет".

Вова Малышев о своей сексуальной ориентации не говорит, только если его спрашивают, но он ее не скрывает. "Публично я пока, наверное, еще не готов озвучивать, но я думаю, там все люди и так догадываются, тут нечего скрывать", - резюмирует он.

Вова Малышев Фото: Кадр из видео