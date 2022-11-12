Сб, 12.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Самый большой в мире айсберг отправился навстречу своей смерти

TVNET rus.tvnet.lv
,
Самый большой в мире айсберг отправился навстречу своей смерти
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: NASA Earth Observatory

На новом спутниковом снимке видно, что самый большой в мире айсберг A-76A заплыл в пролив Дрейка, где его, скорее всего, сведут в могилу быстрые океанские течения.

Огромный кусок льда составляет примерно 135 километров в длину и 26 километров в ширину. Это самый большой фрагмент прошлого самого большого айсберга в мире A-76, который в мае 2021 года отделился от ледника антарктического шельфа и позднее разделился на три части - A-76A, A-76B и A-76C.

31 октября NASA при помощи спутников удалось узнать, что айсберг заплыл в пролив Дрейка. Траектория говорит о том, что в ближайшие недели айсберг будет плыть в северном направлении.

Обычно, когда айсберг заплывает в пролив Дрейка, сильные океанские течения быстро уносят его на восток, а затем в северном направлении, где более теплые воды, что означает смерть айсберга.

С 2021 года A-76A проплыл примерно 2000 километров, практически не меняя своей массы. К сожалению, его конец уже у порога.

Пока что не известно, сколько времени осталось айсбергу.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально
Наверх