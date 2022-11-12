Самый большой в мире айсберг отправился навстречу своей смерти

Огромный кусок льда составляет примерно 135 километров в длину и 26 километров в ширину. Это самый большой фрагмент прошлого самого большого айсберга в мире A-76, который в мае 2021 года отделился от ледника антарктического шельфа и позднее разделился на три части - A-76A, A-76B и A-76C.

31 октября NASA при помощи спутников удалось узнать, что айсберг заплыл в пролив Дрейка. Траектория говорит о том, что в ближайшие недели айсберг будет плыть в северном направлении.

Обычно, когда айсберг заплывает в пролив Дрейка, сильные океанские течения быстро уносят его на восток, а затем в северном направлении, где более теплые воды, что означает смерть айсберга.

С 2021 года A-76A проплыл примерно 2000 километров, практически не меняя своей массы. К сожалению, его конец уже у порога.

Пока что не известно, сколько времени осталось айсбергу.