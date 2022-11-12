Жильцы недовольны коммуникацией предприятия Latvijas Gāze. Особенно это касается выравненных платежей за газ. Неясности касаются применения государственной поддержки, периода выравнивания и размера платежей. Жильцы жалуются на коммуникацию предприятия в Центр защиты прав потребителей (PTAC), поэтому учреждение начало проверку, в субботу вечером сообщила программа Panorāma на телеканале LTV.
Видео ⟩ Счет за газ в двухэтажном доме вырос с 80 до 800 евро в месяц
Илзе Сална с семьей живет в двухэтажном доме и использует для отопления природный газ. Дом обогревает экономно - в течение дня поддерживает температуру в 20 градусов, а ночью - ниже. До быстрого роста цен на энергоресурсы за газ платила около 80-100 евро, этим летом было уже 200 и 400 евро, однако выравненный платеж за октябрь стал настоящим шоком - 800 евро.
"Так как никаких прогнозов о том, какие эти счета могут быть, как это все будет выглядеть, я, очевидно, сделала неправильный выбор", - признает Илзе Сална.
Она не сумела оценить, насколько велик этот выравненный платеж.
Поскольку выравненный платеж Latvijas Gāze предлагает своим клиентам только до конца следующего года, то и период выравнивания, если газ используется для отопления, составляет не один год, а оставшиеся до марта месяцы. Для клиентов, у которых выравненный платеж за газ, предусмотрена государственная поддержка в связи с подорожанием энергоресурсов, но условия ее применения Илзе Салне неясны.
"Я чувствую себя неловко, я чувствую себя плохо, я чувствую себя плохо как потребитель, который пользуется этой услугой, потому что я вижу, что предприятие разговаривает со мной без должного уважения, и у меня создается ощущение, что там вообще не хотят, чтобы я поняла, что там написано. Чтобы я махнула рукой, чтобы я не сделала что-то, чтобы меня подтолкнули в сторону какого-то конкретного решения", - указывает Илзе Сална.
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