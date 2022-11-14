В самые темные месяцы года большая звезда будет путешествовать по общественным местам и районам Риги, чтобы принести праздничное настроение и сделать ожидание новогодних чудес светлее. Для IKEA это традиция - зажигать звезды STRÅLA. В прошлом году эти звезды украсили поезд, который развозил жителей Латвии по домам, а годом ранее звезды сияли в каждом окне рижского дома на улице Валдемара.
По районам Риги будет путешествовать новый арт-объект - большая рождественская звезда
"Как показал опрос IKEA, для трети жителей Латвии новогодние украшения на улицах города являются одним из элементов, который создает праздничное настроение и дарит радость. Это уже стало традицией - освещать крупнейшие города трех стран Балтии в темное и холодное время года. Для того, чтобы праздничное сияние порадовало как можно большее количество людей - наша звезда засияет как в центре Риги, так и в Зиепниеккалнсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе и, конечно, у магазина IKEA ", - говорит управляющий IKEA Латвия Петерис Гринберг.
Такой же проект стартовал в Вильнюсе и Таллинне, где самая большая звезда STRÅLA будет сиять до новогоднего вечера.
Звезда STRÅLA
STRÅLA в переводе со шведского означает "источник света, или луч". В Скандинавии есть традиция украшать дом гирляндами и украшениями - когда за окном темное время года, это помогает создавать уютное и праздничное настроение. Звезда - символ надежды и исполнения желаний, и зимой свет этих звезд создает атмосферу праздника и волшебства.
Звезда, что вещает праздничные рассказы
Сияющая звезда имеет высоту почти 4 метра. Это гигантское украшение создано по образцу культового товара IKEA - абажура STRÅLA, который создает уют в доме. Она не только будет сиять, но и, подойдя поближе, можно услышать стихотворение о том, как звучит дом в праздники.
"Звезда дает мягкий свет, но это еще не все - она рассказывает строчки из стихотворения про то, как наши дома звучат в зимние праздники. Это множество различных звуков, запахов, игр и совместных занятий. Наш дом, полный близких, и совместные занятия - именно то, что для нас непосредственно связано с новогодними праздниками", - говорит П. Гринберг.
Где будет сиять звезда STRÅLA
Для того, чтобы сделать самое темное время года светлее и создать праздничное настроение в сердцах многих людей, звезду можно будет увидеть не только в популярных общественных местах, но и в районах. С 18 ноября по 19 декабря звезда будет путешествовать по Риге, а перед праздниками вернется домой в IKEA.
- 11-16 ноября, у магазина IKEA;
- 18-24 ноября, у пруда Марас;
- 26 ноября - 4 декабря, Домская площадь;
- 6-11 декабря, парк Гризинькалнс;
- 13-19 декабря, парк Эбельмуйжа;
- 21 декабря - 4 января, у магазина IKEA.
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