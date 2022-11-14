По районам Риги будет путешествовать новый арт-объект - большая рождественская звезда

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"Как показал опрос IKEA, для трети жителей Латвии новогодние украшения на улицах города являются одним из элементов, который создает праздничное настроение и дарит радость. Это уже стало традицией - освещать крупнейшие города трех стран Балтии в темное и холодное время года. Для того, чтобы праздничное сияние порадовало как можно большее количество людей - наша звезда засияет как в центре Риги, так и в Зиепниеккалнсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе и, конечно, у магазина IKEA ", - говорит управляющий IKEA Латвия Петерис Гринберг.

Такой же проект стартовал в Вильнюсе и Таллинне, где самая большая звезда STRÅLA будет сиять до новогоднего вечера.

Звезда STRÅLA

STRÅLA в переводе со шведского означает "источник света, или луч". В Скандинавии есть традиция украшать дом гирляндами и украшениями - когда за окном темное время года, это помогает создавать уютное и праздничное настроение. Звезда - символ надежды и исполнения желаний, и зимой свет этих звезд создает атмосферу праздника и волшебства.

Звезда, что вещает праздничные рассказы