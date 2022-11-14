Видео ⟩ Житель Эстонии негодует: незваный гость пришел и обгрыз всю яблоню

Лоси стали чересчур смелыми

В то время как дикие животные обычно держатся подальше от людей, лоси все чаще выходят из леса. "Вчера у нас во дворе в течение полутора часов орудовал лось. А яблоня, которую он погрыз, находится всего в четырех метрах от гостиной, где мы смотрели телевизор. Свет и вспышки его тоже не испугали", - говорит Уку.

Лося выгнали из сада, но он ждет удобного момента, чтобы вернуться обратно Фото: Erakogu

Под постом Уку в социальных сетях есть много комментариев, в которых другие жители Виймси делятся своими мыслями о встречах с лосем.

"Он приходит и жует листья моих роз, прошлой зимой они даже приходили втроем", - пишет Юлия.

У женщины даже есть версия, почему так происходит: "Это результат всего этого безумного строительства и вырубки лесов! Лоси лишились своей среды обитания. 15 лет назад они были очень пугливыми, убегали при малейшем шуме, но теперь они ничего не боятся!".

Еще одна жительница Виймси Мерике говорит, что в прошлом году два лося постоянно ошивались в ее саду, портя молодые и старые деревья. "Единственное, что помогло - это ночной дозор", - рассказывает она. Женщина добавляет, что такие гости вызывают беспокойство.

"Я не могу сказать, что чувствую себя спокойно, когда дети 1 и 3 лет в моем собственном саду в сумерках сталкиваются с лосем. Скоро уже в три часа дня будет наступать кромешная тьма. Я тоже не против лосей, но такое огромное домашнее животное меня не устраивает", - говорит она.

Некоторые из комментаторов публикации о наглых лосях в Виймси предлагают использовать самодельные способы спугнуть животное. "Они не выносят запаха крови. Я сделала полужидкую пасту с добавлением крови и использовала ее для покрытия небольших глиняных цветочных горшков. Если вы повесите их на ветки яблони, они будут отпугивать их", - советует Анна.