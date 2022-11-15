Зверовод Велга Витола в Facebook опубликовала фотографии семейства благородных оленей и малыша лося с Лигатненских природных троп.
Фото ⟩ Пользователей соцсетей радуют обитатели Лигатненских природных троп
Пользователей соцсетей радуют обитатели Лигатненских природных троп
"Половина ноября уже прошла... - по-прежнему неразлучная пара благородных оленей, всегда готовый к поцелуям Макс, его жена с сыном и скрывающийся в утреннем тумане лось-мальчик Брунитис", - пишет Витола.
Напомним, этим летом на Лигатненских природных тропах произошло прибавление - самка лося Мирга родила малыша. Держать лосей в неволе - сложная задача из-за специфических требований вида, поэтому рождение каждого малыша - большое событие.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова