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Фото ⟩ Пользователей соцсетей радуют обитатели Лигатненских природных троп

rus.tvnet.lv
Пользователей соцсетей радуют обитатели Лигатненских природных троп
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Фото: Facebook/Velga Vītola

Зверовод Велга Витола в Facebook опубликовала фотографии семейства благородных оленей и малыша лося с Лигатненских природных троп.

"Половина ноября уже прошла... - по-прежнему неразлучная пара благородных оленей, всегда готовый к поцелуям Макс, его жена с сыном и скрывающийся в утреннем тумане лось-мальчик Брунитис", - пишет Витола.

Напомним, этим летом на Лигатненских природных тропах произошло прибавление - самка лося Мирга родила малыша. Держать лосей в неволе - сложная задача из-за специфических требований вида, поэтому рождение каждого малыша - большое событие.

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