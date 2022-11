Возвращение людей на Луну: 4 причины, почему это важно

Не зря и одна из задач для команд во время международного хакатона ActinSpace, подать заявки на участие в котором энтузиасты технологий могут до 16 ноября этого года здесь, будет связана именно с Луной и дальнейшим продвижением в космосе Fly to the Moon and Beyond: Dreaming big, Innovate even bigger. 24-часовой хакатон, который одновременно пройдет еще в 66 городах 34 стран мира, в Латвии состоится с 19 по 20 ноября при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития.