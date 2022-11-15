Возвращение людей на Луну: 4 причины, почему это важно

Проверка нового оборудования

NASA также хочет впервые протестировать на Луне технологии, которые продолжит развивать на Марсе, потому что решение любых проблем на Луне будет проще, чем на Красной планете. Для того, чтобы достичь Марса, будет необходимо намного больше времени.

Во-первых, NASA планирует протестировать скафандры для выхода в открытый космос. Правда, это могло бы произойти лишь в 2025 году, когда на Луну отправятся и люди. В миссии Artemis I люди пока не участвуют, потому что тестируется ракета и капсула Orion.

Во-вторых, нужно проверить и транспортные средства, как те, в кабине которых есть давление воздуха, так и те, в которых его нет, а также среду для проживания. Наконец, необходимо обеспечить постоянный доступ к долгосрочному источнику энергии. Сейчас NASA разрабатывает передвижной атомный реактор.

Создание отправной точки

Главный столп программы Artemis - строительство космической станции на орбите вокруг Луны под названием Lunar Gateway. Она станет отправной точкой для миссий на Марс.