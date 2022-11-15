Также, как в 1969 году, когда человек сделал первый шаг на Луне, мы приближаемся к поворотному моменту - уже в среду, 16 ноября, NASA планирует дать старт миссии Artemis 1 ("Артемида 1"), первой из трех запланированных на данный момент миссий на Луну на самой мощной до сих пор ракете Space Launch System или SLS, информирует президент Латвийской ассоциации Космической индустрии Паулс Ирбинс.
Возвращение людей на Луну: 4 причины, почему это важно
Artemis 1 - часть масштабной программы Artemis ("Aртемида"), которую осуществляет NASA в сотрудничестве с тремя агентствами-партнерами - Европейским Космическим агентством, Японским агентством аэрокосмического изучения (JAXA) и Канадским космическим агентством (CSA). В свою очередь космический корабль Orion, который также является частью этой миссии, произведен Airbus Defense & Space.
"Цель программы намного более долгосрочная, чем 53 года назад. В то время это было соперничество, демонстрирование доминирования, и, конечно, научный прорыв. Сейчас установка не только сесть на Луну, но и остаться там - использовать этот спутник Земли в качестве первого шага для дальнейшего глубокого изучения космоса, как отправной точки по пути на Марс", - объясняет Ирбинс.
Не зря и одна из задач для команд во время международного хакатона ActinSpace, подать заявки на участие в котором энтузиасты технологий могут до 16 ноября этого года здесь, будет связана именно с Луной и дальнейшим продвижением в космосе Fly to the Moon and Beyond: Dreaming big, Innovate even bigger. 24-часовой хакатон, который одновременно пройдет еще в 66 городах 34 стран мира, в Латвии состоится с 19 по 20 ноября при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития.
Правда, кто-то может заметить, что у нас хватает вызовов и здесь, на Земле, что деньги, которые инвестируем в исследование космоса, мы могли бы вложить в решение проблем людей здесь. Но стоит отметить, что полет в космос это вклад в народное хозяйство, в том числе Латвии.
Накануне хакатона ActinSpace Латвийская ассоциация Космической индустрии обобщила наиболее важные причины того, почему возвращение людей на Луну важно и необходимо человечеству.
Начало для длительных космических миссий
Цель NASA - обеспечить долгосрочное присутствие людей на Луне - если Apollo на этом спутнике Земли пробыл всего пару дней, то сейчас цель продлить это пребывание на несколько недель. В долгосрочной перспективе это означает лучшее понимание того, как эффективнее подготовиться к пути на Марс и обратно, ведь это может занять несколько лет.
Одновременно эта миссия на Луну поможет также понять интенсивность глубокой космической радиации и ее влияние на здоровье. "Международная космическая станция находится на нижней орбите Земли, где магнитное поле Земли частично защищает от радиации. На Луне такой защиты не будет. Поэтому помимо миссии Artemis I запланированы несколько экспериментов, чтобы изучить влияние радиации на живые организмы и оценить эффективность жилетов, которые должны защищать от радиации", - рассказывает Ирбинс.
Также, чтобы избежать дополнительного веса и сэкономить расходы, NASA хочет изучить, как использовать доступны на поверхности Луны ресурсы. Особенно, воду в форме льда, потому что есть подтверждение того, что она существует на южном полюсе Луны. Возможно, разделив атомы водорода и кислорода, его можно превратить в ракетное топливо.
Проверка нового оборудования
NASA также хочет впервые протестировать на Луне технологии, которые продолжит развивать на Марсе, потому что решение любых проблем на Луне будет проще, чем на Красной планете. Для того, чтобы достичь Марса, будет необходимо намного больше времени.
Во-первых, NASA планирует протестировать скафандры для выхода в открытый космос. Правда, это могло бы произойти лишь в 2025 году, когда на Луну отправятся и люди. В миссии Artemis I люди пока не участвуют, потому что тестируется ракета и капсула Orion.
Во-вторых, нужно проверить и транспортные средства, как те, в кабине которых есть давление воздуха, так и те, в которых его нет, а также среду для проживания. Наконец, необходимо обеспечить постоянный доступ к долгосрочному источнику энергии. Сейчас NASA разрабатывает передвижной атомный реактор.
Создание отправной точки
Главный столп программы Artemis - строительство космической станции на орбите вокруг Луны под названием Lunar Gateway. Она станет отправной точкой для миссий на Марс.
"Все необходимое оборудование можно будет отправить туда, чтобы затем соединить и экипаж мог отправиться в более длительное путешествие", - рассказал агентству AFP ответственный за программу Lunar Gateway Шон Фуллер. По его словам, это будет похоже на то, как мы заезжаем на заправку перед длинной дорогой, где приобретаем все необходимое, проверяем, всё ли у нас есть, и тогда двигаемся дальше.
Кстати, у Латвии также планируется роль в проекте Lunar Gateway - латвийское предприятие Allatherm предоставит свои радикальные инновации инженерных систем для глобальной космической миссии!
Создание связанной с космосом экономики и перенес технологий на "земные" отрасли
"Каждая столь масштабная миссия образует и стимулирует также экономику и науку, потому что эти программы настолько огромны и требуют множество человеческих ресурсов и времени, что по большей части, они все являются совместными проектами. Это означает инвестиции, производство и рабочие места", - подчеркивает директор Департамента инноваций и технологии Латвийского агентства инвестиций и развития Никита Казакевич.
Европейское Космическое агентство (ЕКА) в связи с миссией на Луну заказало проекты в Великобритании, например, британское предприятие SSTL создает зонд, который на Луну доставит NASA. Одновременно, ЕКА собирается развивать лунную телекоммуникационную сеть, в которую вошли бы коммуникационные и навигационные спутники. Они смогли бы облегчить изучение спутника Земли подобно тому, как это делает для Земли Galileo и GPS.
В Латвии также развивается связанная с космосом экономика, которая оказывает влияние и на другие индустрии. Например, уже вышеупомянутый наукоемкий стартап Allatherm по заказу ЕКА в сотрудничестве с одним из ведущих европейских предприятий космической индустрии, немецкой компанией OHB System AG разрабатывает ксеноновый насос, который обеспечит заправку топлива для Lunar Gateway. Благодаря этому изобретению, космические станции и спутники смогут отправляться в более длительные миссии в недра космоса. Эти нововведения, в свою очередь, будут перенесены и на Землю, таким образом, обеспечивая доступ к инновациям высокого уровня, например, в транспортной отрасли.
В Латвии развивают и другие решения, которые напрямую не связаны с полетом на Луну, однако находятся в контексте с космической отраслью. Например, ЕКА осуществляет миссию защиты планеты Hera ("Гера"). Латвийское предприятие ООО Eventech вместе с международными партнерами по сотрудничеству для этого масштабного проекта разработало специализированный модуль измерения времени, который в космосе измеряет световое время полета. Он будет использоваться для того, чтобы переориентировать траекторию полета астероидов.
Одновременно Институт экологических решений, применяя спутниковые данные программы наблюдения Земли Европейского Союза Copernicus Sentinel, вносит существенный вклад в развитие «умного» сельского хозяйства на международном уровне. Институт разрабатывает механизм поддержки для наблюдения за долгосрочным выращиванием и сертификацией риса - SentiRice. Почему это важно? Выращивание риса - создает самые большие выбросы парникового газа в сельском хозяйстве. Эта технология помогла бы развивать более долгосрочную и дружественную среде цепочку выращивания риса, чтобы до потребителей доходила бы продукция с высокой добавочной стоимостью. Также, со временем, ее можно подстроить под другие виды сельского хозяйства.
"Ожидается, что в ближайшие годы потребности международной космической индустрии лишь возрастут, поэтому нам важно увеличивать и роль Латвии в космической экономике. Такие мероприятия как хакатон ActinSpace, Ignition Event и Deep Tech Atelier является существенными шагами для укрепления латвийской космической экосистемы", - добавляет Казакевич.
Международный хакатон пройдет уже в пятый раз, а в Латвии он состоится в четвертый. В этом году его организует Латвийское агентство инвестиций и развития в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией космической индустрии и Министерством образования и науки.
Зарегистрированным до 19 ноября командам нужно будет выбрать одну из 32 задач или челленджей, которую они собираются решить. Затем, в течение 24 часов, нужно попытаться осуществить свою идею. Задача - продемонстрировать хорошую концепцию с бизнес-моделью и потенциалом. В идеале, команды могут изготовить и работающий прототип, однако это не обязательно.
Победители национального этапа отправятся на международный финал во Францию, чтобы побороться с другими командами за главный приз - полет в невесомости на воздушном судне, которое для тренировок используют и европейские космонавты. Однако столь же ценной является возможность встретиться с опытными экспертами в космической отрасли, а также с потенциальными инвесторами.
Хакатон в пятый раз организует Национальное Космическое агентство Франции в сотрудничестве с Европейским Космическим агентством и его сетью бизнес-инкубаторов.
Хакатон поддерживают такие компании, как Airbus и AirZero G. Организаторы латвийского полуфинала: Латвийское агентство инвестиций и развития, Латвийская ассоциация космической индустрии, Министерство образования и науки, Рижский Технический университет и Институт аэронавтики РТУ, а также Commercialization Reactor.
Финансирование для проведения хакатона в Латвии выделено из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта "Программа мотивации инноваций" (номер проекта1.2.2.2/16/I/001).
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