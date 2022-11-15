На прошлой неделе скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавший в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому на этой неделе они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.
Скандал с "чухней": семья Камбала подаст в суд на обидчиков и поднимет тему моббинга в Латвии
На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога.
Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.
"В Латвии этого делать не следует, моя жена лично никому не причиняла вреда", - подчеркивает Каспар. В разговоре оба также рассказали о представителях различных сфер, которые занимались пропагандой ненависти. Это, например, также сотрудники учебного заведения и сотрудники госучреждений, которые высказывались против Ольги и Каспара.
Они называли конкретные фразы, звучали и угрозы.
"Я считаю, что меня использовали. Повторюсь, я начала ходить к психологу из-за всего этого, но я сильная, я переживу это, но мы хотим поднять проблему моббинга в Латвии", - сказала Ольга.
"Мы в некотором смысле клоуны, и нам за это платят. Но это всего лишь в рамках шоу Slavenības. Bez filtra. Вне шоу, мы люди, которые живут своей жизнью. Я бы хотела отдохнуть от всего этого", - говорит Ольга.
"Ужасно, что над тобой смеются, оскорбляют", - плачет она.
Также Ольга вспоминает, что извинялась перед жителями Добеле за жаргонное выражение во время передачи Zili rozā, но это уже никого не интересовало. "Мы пойдем в суд, у нас есть хороший адвокат, который рассказал, сколько статей было нарушено. Это угрозы моей жизни, будут заявления в полицию", - пояснила Камбала.
Ольга считает, что то, что пережила она, не смогла бы вынести ни одна другая женщина. "Мы хотим, чтобы все люди, которые это сделали, поняли, что это невозможно терпеть".
Галерея: Официальная пресс-конференция семьи Камбала
Ранее сообщалось, что большой ажиотаж вызвали высказывания предпринимательницы и звезды реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольги Камбалы, где она назвала Добеле "чухней".
Получив через пару дней шквал негативных реакций, Камбала решила выступить с заявлением: "Учитывая резонанс прошлой недели в связи с фразой "Люди едут из какой-то чухни, из Добеле там..." в передаче Zili rozā, мы хотим сделать публичное заявление, поэтому приглашаем всех на пресс-конференцию во вторник, 15 ноября.
Этим мы хотели бы обратить внимание общественности на разжигание ненависти в интернет-среде, на моббинг в интернете, а также на защиту данных в рекламных кампаниях, где несколько латвийских компаний в настоящее время использовали мое имя и фотографии. Язык ненависти и моббинг в настоящее время также затрагивают моих детей, поэтому, исходя из этой неконтролируемой ситуации, мы хотим говорить об этом открыто и громко", - говорится в заявлении супругов Камбала.
Также сообщалось, что заявление Ольги Камбалы о "чухне" многих латвийцев вдохновило на творческое самовыражение и теперь пользователи Сети соревнуются в остроумии.
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