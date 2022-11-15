Скандал с "чухней": семья Камбала подаст в суд на обидчиков и поднимет тему моббинга в Латвии

"Ужасно, что над тобой смеются, оскорбляют", - плачет она.

Также Ольга вспоминает, что извинялась перед жителями Добеле за жаргонное выражение во время передачи Zili rozā, но это уже никого не интересовало. "Мы пойдем в суд, у нас есть хороший адвокат, который рассказал, сколько статей было нарушено. Это угрозы моей жизни, будут заявления в полицию", - пояснила Камбала.

Ольга считает, что то, что пережила она, не смогла бы вынести ни одна другая женщина. "Мы хотим, чтобы все люди, которые это сделали, поняли, что это невозможно терпеть".

Галерея: Официальная пресс-конференция семьи Камбала

Ранее сообщалось, что большой ажиотаж вызвали высказывания предпринимательницы и звезды реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольги Камбалы, где она назвала Добеле "чухней".

Получив через пару дней шквал негативных реакций, Камбала решила выступить с заявлением: "Учитывая резонанс прошлой недели в связи с фразой "Люди едут из какой-то чухни, из Добеле там..." в передаче Zili rozā, мы хотим сделать публичное заявление, поэтому приглашаем всех на пресс-конференцию во вторник, 15 ноября.

Этим мы хотели бы обратить внимание общественности на разжигание ненависти в интернет-среде, на моббинг в интернете, а также на защиту данных в рекламных кампаниях, где несколько латвийских компаний в настоящее время использовали мое имя и фотографии. Язык ненависти и моббинг в настоящее время также затрагивают моих детей, поэтому, исходя из этой неконтролируемой ситуации, мы хотим говорить об этом открыто и громко", - говорится в заявлении супругов Камбала.

Фото: Скриншот

Также сообщалось, что заявление Ольги Камбалы о "чухне" многих латвийцев вдохновило на творческое самовыражение и теперь пользователи Сети соревнуются в остроумии.