Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник, 14 ноября, с необъявленным визитом в Херсон, город на юге Украины. Разумеется, этот визит привлек внимание и российских пропагандистов.
Российские пропагандисты недовольны Путиным
14 ноября Зеленский принял участие в церемонии поднятия украинского флага в Херсоне, а также наградил военнослужащих, принимавших участие в деоккупации города.
Этот визит привлек внимание российских пропагандистов, что, как и ожидалось, породило новую волну ненависти к лидеру Украины. Правда, даже пропагандистам пришлось признать, что "Путину так и не довелось побывать на новых территориях России".
Кроме того, сторонники Кремля обратили внимание на еще одну деталь - Зеленский, когда прибыл на мероприятие, где также встретился с жителями освобожденного Херсона, был одет в ветровку от украинского производителя одежды M-Tac, которая стоит 8700 гривен или 225 евро.
Между тем Путин ранее побывал на полигоне в Рязанской области, где проинспектировал, как готовят солдат, мобилизованных на войну. На нем была ветровка, которая стоит 363 тысячи рублей или 5800 евро.
С другой стороны, на мероприятии в Твери Путин был в куртке стоимостью 1,4 миллиона рублей (22 300 евро).
Еще более "дорого" Путин выглядел на концерте в Лужниках, посвященном восьмой годовщине оккупации Крыма. На этом мероприятии верхняя одежда президента России стоила 1,5 миллиона рублей (24 тысячи евро).
Это не единственный случай, когда Путин выбирает дорогие вещи. К примеру, в конце октября Владимир Путин на полигоне в Рязанской области оценивал обувь солдат в куртке за 363 000 рублей (около 220 тысяч гривен или 6 тысяч долларов США).
На фоне недостатка снаряжения и дырявых бронежилетов для мобилизованных путин ходил перед военными в элитном итальянском пуховике.
На этот факт обратили внимание и несколько пропагандистов, а также кремлевский пропагандистский Telegram-канал, выразивший недоумение, почему Путин одет в такую дорогую одежду. Президента обвиняют в том, что его одежда в десятки раз превышает среднюю зарплату гражданина России.
"После этого они [правительство] жалуются, что мы проигрываем войну в информационном пространстве", - сетовали пропагандисты.
Наблюдатели из западных стран также отмечают, что, когда Путин появляется на публичных мероприятиях, его часто видят в одежде эксклюзивных брендов, стоимость которой составляет десятки тысяч евро, причем часть этой одежды производится в странах Запада.
С другой стороны, с началом войны Зеленский сменил президентский костюм на более удобную одежду в стиле милитари производства местных украинских компаний. Кроме того, гардероб Зеленского, по подсчетам ценителей стиля, в десятки, а то и более чем в сто раз дешевле одежды Путина.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!