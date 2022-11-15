Российские пропагандисты недовольны Путиным

Это не единственный случай, когда Путин выбирает дорогие вещи. К примеру, в конце октября Владимир Путин на полигоне в Рязанской области оценивал обувь солдат в куртке за 363 000 рублей (около 220 тысяч гривен или 6 тысяч долларов США).

На фоне недостатка снаряжения и дырявых бронежилетов для мобилизованных путин ходил перед военными в элитном итальянском пуховике.

На этот факт обратили внимание и несколько пропагандистов, а также кремлевский пропагандистский Telegram-канал, выразивший недоумение, почему Путин одет в такую ​​дорогую одежду. Президента обвиняют в том, что его одежда в десятки раз превышает среднюю зарплату гражданина России.

"После этого они [правительство] жалуются, что мы проигрываем войну в информационном пространстве", - сетовали пропагандисты.

Наблюдатели из западных стран также отмечают, что, когда Путин появляется на публичных мероприятиях, его часто видят в одежде эксклюзивных брендов, стоимость которой составляет десятки тысяч евро, причем часть этой одежды производится в странах Запада.

С другой стороны, с началом войны Зеленский сменил президентский костюм на более удобную одежду в стиле милитари производства местных украинских компаний. Кроме того, гардероб Зеленского, по подсчетам ценителей стиля, в десятки, а то и более чем в сто раз дешевле одежды Путина.