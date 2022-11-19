"Уже слишком поздно": крупнейшее озеро планеты находится под угрозой исчезновения

В Каспийском море, крупнейшем в мире внутреннем водоеме, наблюдается быстрое снижение уровня воды. Многие в обществе знают, что уровень воды мирового океана повышается, но если посмотреть на внутренние воды континентов, то ситуация совершенно противоположная, сообщают зарубежные СМИ.
Каспийское море - самое большое озеро на планете как по площади, так и по объему. Соленое озеро часто считают настоящим морем. Оно расположено между Азией и Европой.
Морем его называют еще с древнеримских времен, когда римляне, сделав вывод, что вода в озере соленая, назвали его морем.
Соленость Каспийского моря составляет около 1,2% - примерно треть солености океанской воды. Время водообмена - 250 лет.
Когда ледники тают, пресная вода течет в океаны, а жара (и сухость) заставляет внутренние воды Земли терять драгоценную жидкость.
Согласно исследованию, уровень воды в Каспийском море стремительно снижается. Ученые предупреждают, что уровень воды в этом соленом водоеме упадет на 9-18 метров к концу XXI века. По мнению некоторых ученых, "каспийскую катастрофу" вызовут стремительно растущие темпы испарения из озера, которые не компенсируются увеличением речного стока или количества осадков.
Потеря воды такого масштаба привела бы к исчезновению почти всего северного шельфа Каспийского моря и части туркменского шельфа к юго-востоку.
Наихудший сценарий, когда уровень моря упадет на 18 метров, представлен климатическими моделями в исследовании с вероятностью 34%.
Уровень воды в регионе продолжает падать, но местное население не знает об этом серьезном кризисе. Даже научное сообщество в основном находится в неведении относительно того, что происходит прямо сейчас.
Международная комиссия по изменению климата не рассматривала испарение озер из-за изменения климата ни в одном из своих отчетов и не рассматривала цели Организации Объединенных Наций в области мирного развития.
"Воздействие незаметного аспекта будущего изменения уровня моря - снижение уровня озер и уровня моря на континентах во всем мире - может быть столь же разрушительным, как и когда глобальный уровень моря поднимается и угрожает жизням миллионов людей во всем мире", - пишут исследователи.
Без немедленных действий Каспийскому морю грозит исчезновение. Поэтому, по мнению авторов исследования, срочно необходима международная рабочая группа. Если ничего не делать, последствия для окружающей среды будут огромными.
Прогнозируемое снижение уровня воды в море серьезно повлияет на уникальную окружающую экосистему. А потеря мелководья на юге быстро приведет к утрате бесценной среды обитания, нереста и источников пищи для рыб, птиц и тюленей.
"Прогнозируемое снижение уровня Каспийского моря, вероятно, приведет к серьезной трансформации экосистем и поставит под угрозу уникальную каспийскую биоту, которая развивалась в бассейне в течение миллионов лет", - говорится в исследовании.
Охраняемые территории Каспийского моря также будут "необратимо преобразованы", говорится в исследовании.
Мертвые зоны, вероятно, возникнут по мере повышения температуры и того, что реки будут поставлять меньше кислорода в воды Каспийского моря, подобно тому, что уже происходит в некоторых районах Мирового океана.
Однако подчеркивается, что это проблема не только Каспийского моря. Ряд недавних исследований показал, что уровень воды в замкнутых морских и озерных системах падает в основном из-за изменения климата по мере "высыхания" континента.
Поскольку в озерах нет стока, они особенно уязвимы для повышения температуры. Уровень воды в озере практически исключительно определяется осадками, притоками рек и испарением. То же самое и с Каспийским морем, приток которого берет начало в Волге.
Точные модели высыхания озер по всему миру необходимы для поддержания этих ценных экосистем и поддержания экономики и общества. К сожалению, уже поздно спасать Каспийское море просто за счет сокращения выбросов. Даже сейчас внутренний водоем ежегодно опускается на шесть-семь сантиметров.
Исследователи подчеркивают острую необходимость в интенсивных региональных мерах по адаптации и смягчению последствий. Осведомленность общественности была бы хорошей отправной точкой. В течение нескольких десятилетий эксперты неправильно понимали и игнорировали осушение внутренних водоемов.
Отсутствие исследований - это только часть проблемы. Уязвимость Каспийского моря и риски потери воды изучаются только сейчас.
Опираясь на проблему Каспийского моря, исследователи призывают к проведению глобальной кампании по повышению осведомленности и совершенствованию исследований других находящихся под угрозой исчезновения озер и мировых внутренних вод. Эти водоемы слишком долго оставались без внимания.
"Многие люди даже не знают, что внутреннее озеро резко сокращается из-за изменения климата, как показывают наши модели", - говорит Матиас Пранге, который разрабатывает климатические модели в Бременском университете в Германии.
"Нам нужны дополнительные исследования и лучшее понимание последствий глобального потепления в регионе", - добавил он.
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