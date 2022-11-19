"Уже слишком поздно": крупнейшее озеро планеты находится под угрозой исчезновения

Однако подчеркивается, что это проблема не только Каспийского моря. Ряд недавних исследований показал, что уровень воды в замкнутых морских и озерных системах падает в основном из-за изменения климата по мере "высыхания" континента.

Поскольку в озерах нет стока, они особенно уязвимы для повышения температуры. Уровень воды в озере практически исключительно определяется осадками, притоками рек и испарением. То же самое и с Каспийским морем, приток которого берет начало в Волге.

Точные модели высыхания озер по всему миру необходимы для поддержания этих ценных экосистем и поддержания экономики и общества. К сожалению, уже поздно спасать Каспийское море просто за счет сокращения выбросов. Даже сейчас внутренний водоем ежегодно опускается на шесть-семь сантиметров.

Исследователи подчеркивают острую необходимость в интенсивных региональных мерах по адаптации и смягчению последствий. Осведомленность общественности была бы хорошей отправной точкой. В течение нескольких десятилетий эксперты неправильно понимали и игнорировали осушение внутренних водоемов.

Отсутствие исследований - это только часть проблемы. Уязвимость Каспийского моря и риски потери воды изучаются только сейчас.

Опираясь на проблему Каспийского моря, исследователи призывают к проведению глобальной кампании по повышению осведомленности и совершенствованию исследований других находящихся под угрозой исчезновения озер и мировых внутренних вод. Эти водоемы слишком долго оставались без внимания.

"Многие люди даже не знают, что внутреннее озеро резко сокращается из-за изменения климата, как показывают наши модели", - говорит Матиас Пранге, который разрабатывает климатические модели в Бременском университете в Германии.

"Нам нужны дополнительные исследования и лучшее понимание последствий глобального потепления в регионе", - добавил он.