Охота на астероиды и лунная программа: как Латвия достигла успехов в космической отрасли

"Телефоны, метеорология и многие другие вещи, в связи с которыми государство вкладывается в космическую отрасль, в первую очередь, несут пользу именно на земле. Мы не выбрасываем деньги в космос, мы используем их тут, чтобы развивать новые технологии, от которых выигрывают все", - прокомментировал Ирбинс утверждение, что для многих космос ассоциируется именно с астронавтами и ракетами.

Также он отметил, что космическая отрасль в Латвии за последние годы также сильно развилась. "Одно наше предприятие разрабатывает технологии для орбитальной базы на Луне. Конкретно - топливный насос для орбитальной базы. Другая компания занимается разработкой для миссии Hera, в рамках которой космический корабль отправится для изучения астероидов", - рассказал Ирбинс.

По оценкам специалиста, участие Латвии в международных миссиях - большое достижение, которое показывает, что у нас в стране присутствует хорошая академическая база, на основе которой можно развивать конкурентоспособные технологии и добиться того, чтобы меньше студентов покидало Латвию в пользу других стран.