С 2017 года Латвия является страной-участницей Европейского космического агентства, и за это время мы сделали огромные шаги и опередили соседние Литву с Эстонией, поскольку многие предприятия Латвии участвуют в международных космических миссиях, в том числе в охоте на астероиды и реализации лунных программ, рассказал Латвийскому телевидению Паул Ирбинс, президент Латвийской ассоциации космической индустрии. Об этом рассказывает Rus.LSM.lv.
Охота на астероиды и лунная программа: как Латвия достигла успехов в космической отрасли
"Телефоны, метеорология и многие другие вещи, в связи с которыми государство вкладывается в космическую отрасль, в первую очередь, несут пользу именно на земле. Мы не выбрасываем деньги в космос, мы используем их тут, чтобы развивать новые технологии, от которых выигрывают все", - прокомментировал Ирбинс утверждение, что для многих космос ассоциируется именно с астронавтами и ракетами.
Также он отметил, что космическая отрасль в Латвии за последние годы также сильно развилась. "Одно наше предприятие разрабатывает технологии для орбитальной базы на Луне. Конкретно - топливный насос для орбитальной базы. Другая компания занимается разработкой для миссии Hera, в рамках которой космический корабль отправится для изучения астероидов", - рассказал Ирбинс.
По оценкам специалиста, участие Латвии в международных миссиях - большое достижение, которое показывает, что у нас в стране присутствует хорошая академическая база, на основе которой можно развивать конкурентоспособные технологии и добиться того, чтобы меньше студентов покидало Латвию в пользу других стран.
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