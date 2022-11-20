Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев встретился с собакой Патроном, известной своими навыками обнаружения взрывчатки. Во время визита Сунак встал на колени, чтобы погладить собаку.
Риши Сунак в Киеве встретился со знаменитым псом Патроном
Как сообщалось, в субботу, 19 ноября, Риши Сунак посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Сунака в Украину с момента вступления в должность главы правительства почти месяц назад.
Пес Патрон с начала российского вторжения обнаружил более уже 200 взрывных устройств в Черниговской области. Хвостатый тесно сотрудничает с украинскими саперами, чтобы снова обезопасить украинские города.
Пес стал одним из героев Украины и часто появляется в соцсетях.
Галерея: Патрон получает госнаграду от Владимира Зеленского
8 мая президент Украины Владимир Зеленский на торжественной церемонии наградил Патрона за самоотверженность и работу по поиску взрывных устройств.
"Хочу наградить тех героев Украины, которые уже освободили нашу землю от взрывоопасных предметов. А вместе с нашими героями есть еще и маленький и замечательный сапер Патрон, который не только обезвреживает взрывоопасные предметы, но и обучает наших детей технике безопасности в опасных местах", - сказал Зеленский на торжественной церемонии.
На совместной пресс-конференции с Зеленским после встречи Сунак подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину "до тех пор, пока Украина не получит мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает".
"И тогда мы будем с вами, когда вы будете восстанавливать свою великую страну", - пообещал премьер Великобритании.
Он сказал, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро) в этом году и продолжит делать это в следующем.
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