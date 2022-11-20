Риши Сунак в Киеве встретился со знаменитым псом Патроном

Как сообщалось, в субботу, 19 ноября, Риши Сунак посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Сунака в Украину с момента вступления в должность главы правительства почти месяц назад.

Пес Патрон с начала российского вторжения обнаружил более уже 200 взрывных устройств в Черниговской области. Хвостатый тесно сотрудничает с украинскими саперами, чтобы снова обезопасить украинские города.

Пес стал одним из героев Украины и часто появляется в соцсетях.

Галерея: Патрон получает госнаграду от Владимира Зеленского

8 мая президент Украины Владимир Зеленский на торжественной церемонии наградил Патрона за самоотверженность и работу по поиску взрывных устройств.

"Хочу наградить тех героев Украины, которые уже освободили нашу землю от взрывоопасных предметов. А вместе с нашими героями есть еще и маленький и замечательный сапер Патрон, который не только обезвреживает взрывоопасные предметы, но и обучает наших детей технике безопасности в опасных местах", - сказал Зеленский на торжественной церемонии.

На совместной пресс-конференции с Зеленским после встречи Сунак подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину "до тех пор, пока Украина не получит мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает".

"И тогда мы будем с вами, когда вы будете восстанавливать свою великую страну", - пообещал премьер Великобритании.

Он сказал, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро) в этом году и продолжит делать это в следующем.