Латвия прекратит менять гривны на евро по курсу Нацбанка Украины

Это делается по предложению Национального банка Украины, так как спрос на гривны снизился - часть беженцев уже обменяла деньги, а часть вернулась домой в Украину.

Обмен украинских гривен на евро и другие местные валюты уже остановлен или скоро будет остановлен в других странах Европы, которые приняли участие в соответствующей инициативе, помогая украинским беженцам.

В то же время Банк Латвии подчеркивает, что даже после 9 декабря обмен гривен на евро будет продолжаться в компаниях по обмену валют в соответствии с рыночным курсом.

Обмен украинских гривен на евро по курсу, установленному Национальным банком Украины, в Латвии начался в сентябре 2022 года. К инициативе присоединились Industra Bank и Rietumu banka, предложившие обменивать гривны на евро в отделениях в Риге и четырех городах Латвии.

Сделки не облагаются комиссией. Обмену подлежат только банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, сильно поврежденные банкноты не обмениваются. Максимальная сумма, которую может обменять один украинский беженец, составляет 10 000 гривен. Обменные операции могут совершать все украинские беженцы, зарегистрированные в Латвии.

Все гривны, обмененные в банках, перепродаются Банку Латвии, который обменивает их на евро в Национальном банке Украины. В этих операциях используется фиксированный обменный курс, установленный Национальным банком Украины.