На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в Латвии выросла на 33%, в Литве - на 32% и составила 239,26 евро за мегаватт-час (МВтч) в обеих странах, а в Эстонии она выросла на 60% - до 238,77 евро за МВтч, Об этом агентству LETA сообщили представители Latvenergo.
Электроэнергия подорожала во всех странах Балтии
При этом средняя цена электроэнергии в системе Nord Pool за соответствующий период выросла в 2,8 раза, составив 92,13 евро за МВтч. Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе увеличилась во всех торговых зонах Nord Pool.
На прошлой неделе основным фактором, повлиявшим на цену электроэнергии, была погода. В странах Балтии спрос на электроэнергию увеличился на 9% из-за холодов, а общее потребление в регионе Nord Pool увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, выработка ветряных электростанций на прошлой неделе упала на 19%.
После завершения ежегодного технического обслуживания NordBalt восстановлена подача электроэнергии из четвертого торгового района Швеции. Между тем поток з Финляндии уменьшился на 47% по сравнению с предыдущей неделей.
В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии на прошлой неделе составило 8 421 гигаватт-час (ГВтч), а производство - 9 176 ГВтч.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 9% - до 539 ГВтч. Потребление электроэнергии в Латвии по сравнению с предыдущей неделей выросло на 3% - до 127 ГВтч. Количество потребленной электроэнергии в Эстонии составило 170 ГВтч, что на 12% больше, чем неделей ранее, а в Литве потребление увеличилось на 10% - до 242 ГВтч.
Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 6%, достигнув 336 ГВтч. В Латвии объем выработки электроэнергии увеличился на 60% - до 124 ГВтч. Между тем в Эстонии выработка электроэнергии снизилась на 8% - до 140 ГВтч, а в Литве производство упало на 17% - до 72 ГВтч.
На прошлой неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 98%, в Эстонии - 82%, а в Литве - 30%. 62% электроэнергии, потребляемой в регионе, было произведено в странах Балтии.
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