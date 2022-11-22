"Это очередная ложь": Собчак об увольнении своего директора

Сама Собчак опровергла эту информацию в своем Telegram-канале, назвав ее ложью. Также ведущая заявила, что делает все возможное для освобождения своих сотрудников.

"Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу.

Сейчас его обязанности временно перераспределены. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор. Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег", - написала Ксения.

Напомним, что в конце октября в СМИ появилась информация об аресте коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова, которого обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Также сообщалось, что Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей (около 13 тыс. евро) от представителя Чемезова.

Деньги вымогали у Чемезова за то, чтобы не публиковать некую информацию в Telegram-канале "Тушите свет". Адвокаты просили, чтобы Суханова отпустили под залог, но суд решил, что до 24 декабря 2022 года он останется в СИЗО.