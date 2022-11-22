Во вторник днем, 22 ноября, ряд Telegram-каналов и некоторые российские СМИ заявили, что Ксения Собчак уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова, которого арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей (порядка 175 тыс. евро) у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
"Это очередная ложь": Собчак об увольнении своего директора
Сама Собчак опровергла эту информацию в своем Telegram-канале, назвав ее ложью. Также ведущая заявила, что делает все возможное для освобождения своих сотрудников.
"Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу.
Сейчас его обязанности временно перераспределены. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор. Я сделала и продолжаю делать все возможное для освобождения своих коллег", - написала Ксения.
Напомним, что в конце октября в СМИ появилась информация об аресте коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова, которого обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Также сообщалось, что Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей (около 13 тыс. евро) от представителя Чемезова.
Деньги вымогали у Чемезова за то, чтобы не публиковать некую информацию в Telegram-канале "Тушите свет". Адвокаты просили, чтобы Суханова отпустили под залог, но суд решил, что до 24 декабря 2022 года он останется в СИЗО.
До этого Ксения Собчак уже выступала в защиту своих сотрудников: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. Какой еще "Ростех"? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь".
Позже в СМИ появилась информация, что Ксения Собчак посетила офис главы "Ростеха" - предположительно, чтобы договориться с руководством корпорации об урегулировании конфликта.
После посещения офиса "Ростеха" телеведущая написала пост, в котором признала вину сотрудников и принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову. По ее словам, политического контекста здесь нет и задержанные "искренне сожалеют о случившемся".
Теперь их судьбу будет решать суд. Собчак выразила надежду, что правоохранительные органы проявят "сочувствие и снисхождение".
Романовский и Бигаев дали показания, в которых заявили, что именно Ксения Собчак является владелицей Telegram-канала "Тушите свет", после публикации в нем и начался скандал. По сведениям Telegram-канала Baza, именно Собчак распорядилась опубликовать там пост о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, на котором присутствовал Сергей Чемезов. Позднее за удаление этого поста и вымогались деньги.
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