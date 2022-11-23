Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой

"Любовь спасет мир", - подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что "Любовь спасет мир" - одна из самых популярных песен Веры Брежневой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся.

Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эту новость не комментируют.

Напомним, что украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года.

Ранее RUS TVNET писал, что после начала войны в Украине Брежнева выехала в Италию, а затем помогала в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это был не первый раз, когда певица помогала беженцам.

А в октябре после продолжительной паузы, вызванной началом войны в Украине, Вера Брежнева вернулась к творчеству и выпустила новую песню.