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Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой

rus.tvnet.lv
Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой
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Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: Кадр из видео

Продюсер Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram детское фото Веры Брежневой. Этот пост появился на фоне слухов о его разводе с певицей.

"Любовь спасет мир", - подписал публикацию  Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что "Любовь спасет мир" - одна из самых популярных песен Веры Брежневой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся.

Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эту новость не комментируют.

Напомним, что украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года.

Ранее RUS TVNET писал, что после начала войны в Украине Брежнева выехала в Италию, а затем помогала в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это был не первый раз, когда певица помогала беженцам.

А в октябре после продолжительной паузы, вызванной началом войны в Украине, Вера Брежнева вернулась к творчеству и выпустила новую песню.

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