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Из эмбрионов, замороженных 30 лет назад, родились близнецы. Это новый рекорд

BBC News Русская служба
Из эмбрионов, замороженных 30 лет назад, родились близнецы. Это новый рекорд
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BBC
Фото: BBC News

Двое близнецов родились в штате Теннесси из эмбрионов, которые пролежали в глубокой заморозке 30 лет. Это самый долгий в истории срок, в течение которого замороженные эмбрионы "ждали" появления на свет.

Эмбрионы пролежали в хранилище с 22 апреля 1992 года в жидком азоте при температуре -128C - и сохранили при этом жизнеспособность.

После этого они были разморожены и пересажены будущей матери Рэйчел Риджуэй, которая успешно родила близнецов 31 октября этого года. "С ума можно сойти", - заявил по этому поводу счастливый отец Филип Риджуэй.

По данным Национального центра донорских эмбрионов - частной организации, которая утверждает, что помогла родить более 1200 детей из эмбрионов, Лидия-Энн и Тимоти-Рональд Риджуэй скорее всего установят новый рекорд. Предыдущий принадлежит Молли Гибсон (она тоже появилась на свет благодаря NEDC), которая родилась в 2020 году из эмбриона, пролежавшего в глубокой заморозке 27 лет.

"Решение усыновить эти эмбрионы должно вселить уверенность в пациентов, которые размышляют над тем, захочет ли кто-то взять эмбрионы, созданные 5, 10 или 20 лет назад, - говорит доктор Джон Дэвид Гордон, который осуществлял пересадку эмбрионов. - И ответ на этот вопрос - твердое да!"

Эмбрионы близнецов, о которых идет речь, были созданы в начале 1990-х методом искусственного оплодотворения для неназванной женатой пары.

До 2007 года эмбрионы хранились в лаборатории на западном побережье США, после чего пара решила передать их в NEDC в Ноксвилле, штат Теннесси, чтобы ими мог воспользоваться кто-то другой (NEDC занимается этой деятельностью в том числе и из религиозных соображений).

Затем, уже в начале этого года, эмбриологи клиники-партнера NEDC осуществили процедуру разморозки эмбрионов и пересадки их матку.

Как говорится в заявлении NEDC, центр надеется, что новость о рождении здоровых малышей подтолкнет других потенциальных родителей к тому, чтобы самим испытать счастье усыновления детей, появившихся на свет из эмбриона.

У четы Риджуэй на момент рождения близнецов уже было четверо собственных детей в возрасте от года до восьми, и все они появились на свет естественным путем, без доноров или искусственного оплодотворения.

"Мне было всего пять лет, когда Бог даровал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он поддерживал в них эту жизнь, - рассказал в интервью Си-эн-эн Филип Риджуэй. - Так что в некотором смысле они - наши старшие дети, хотя и самые маленькие."

По утверждениям NEDC, время хранения замороженных эмбрионов не ограничено. Но вероятность, что когда-нибудь на свет могут появиться дети, зачатые 100 лет назад, не так велика, поскольку эта технология появилась относительно недавно: первый ребенок из замороженного эмбриона родился в 1984 году, это произошло в Австралии.

BBC
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