Еще один итальянский город заплатит за переезд в него. В чем подвох?

В последние годы итальянские города наперегонки создают хитрые схемы, направленные на привлечение жителей к "возрождению" своих мест. От полуразрушенных зданий, продаваемых за евро, до готовых к заселению домов по низким ценам - конкуренция была безумная, сообщает CNN.
Живописный город Презичче в солнечном регионе Апулия последним вступил в игру с заманчивым предложением. Высокопоставленные должностные лица заявили, что они будут платить до 30 000 евро за то, чтобы люди купили пустой дом и начали там жить.
Еще лучше, если цена домов, которые будут проданы в рамках сделки, будет составлять от 25 000 евро. Как и другие дешевые объекты недвижимости, выставленные на продажу по всей Италии, они давно заброшены своими первоначальными владельцами.
А в качестве бонуса - невероятно красивое месторасположение в окружении природы района Саленто. Власти Презичче надеются, что предложение наличных вдохнет новую жизнь в их малонаселенный город, в котором с каждым годом рождается все меньше и меньше младенцев.
"В историческом центре много пустующих домов, построенных до 1991 года, в которых мы хотели бы видеть новых жильцов. Обидно видеть, как наша великолепная художественная, историческая архитектура и районы медленно пустеют", - сказал депутат местного совета Альфредо Палезе CNN.
Власти города готовы выступить с программой в ближайшие недели, когда информация появится на сайте горсовета.
"Мы предложим до 30 000 евро людям, которые захотят переехать сюда и купить один из этих заброшенных домов. Общее финансирование будет разделено на две части - часть будет направлена на покупку старого дома, а часть - использоваться для реконструкции, если это необходимо", - говорит представитель совета.
История двух городов
Палезе говорит, что слияние в 2019 году с соседней общиной обеспечило дополнительный бюджет, чтобы проект мог продолжаться в следующие годы.
"После слияния согласно итальянскому законодательству наша обширная территория получит больше государственных средств, около 1 000 000 евро в год в течение нескольких лет подряд, которые мы планируем вложить в возрождение старого района", - говорит Палезе.
В городах Презичче и Акварика проживает около 9000 человек. Городской совет уже запустил дополнительные схемы для привлечения большего числа жителей, включая налоговые послабления для новых предприятий и детские пособия для семей с детьми.
Чтобы претендовать на поддержку в размере 30 000 евро, покупатели должны получить вид на жительство в Презичче и купить один из объектов недвижимости, построенных до 1991 года и нанесенных на карту властями.
По словам Палезе, цены на жилье начинаются от 500 евро за квадратный метр. Около 25 000 евро должно быть достаточно, чтобы покрыть стоимость дома площадью 50 квадратных метров, который нуждается в ремонте. СМИ же пишут, что грант будет выдаваться на безвозмездной основе. Им можно будет оплатить 50% стоимости жилья или потратить на ремонт купленной недвижимости. Дом в Презичче и Акварике можно найти по цене от 40 тысяч евро, квартиру - от 60 тысяч евро.
Программы домов за один евро по всей Италии
По словам одного из участников этой программы американца Истера Вейса, эти программы проходят по всей Италии, однако наибольшая концентрация приходится на Сицилию, но в эту программу входят еще 20 городов.
Одними из самых популярных мест на данный момент являются Каммарата, Ганджи, Муссомели, Салем, Самбука и Троина. Истер подчеркивает, что интерес к домам в этих коммунах огромен.
"Когда Самбука объявила о своей программе в 2019 году, вскоре после этого город сообщил, что было получено более 100 000 электронных писем от заинтересованных. Дома обычно расположены в небольших сельских городках.
В этих городах с годами наблюдается значительное сокращение населения, поскольку жители мигрируют в более крупные города на севере в поисках работы", - сказал Вейс.
Мужчина рассказал Apollo, что трудно оценить, как много домов было куплено. О статистике домов за один евро он рассказывает: "В некоторых городах, таких как Бивона, доступно всего несколько объектов недвижимости. В других городах, таких как Салем, доступны десятки объектов недвижимости. На статистику также влияет тот факт, что в некоторых городах выставлены на продажу "люксовые" дома - очень дешевые, но их продают частные владельцы".
В настоящее время известно, что в коммуне Ганджи за один евро продано более 100 домов, в Мусомели - около 250, а в Самбуке пока продано 120 домов.
Истер отмечает, что некоторые люди считают неприемлемыми требования ремонта домов за один евро, поэтому они предпочитают "люксовые" дома (стоимостью от 5000 до 40 000 евро), поскольку им часто требуется только модернизация.
Действительно ли дом в Италии стоит один евро?
Что касается бонусов при покупке одного из таких домов, Вейс говорит, что Италия предлагает фиксированный подоходный налог в размере 7% иностранным пенсионерам, поселившимся в маленьком городке, а также предоставляет налоговые послабления иностранцам, переезжающим в Италию на работу. Эта скидка еще больше, если иностранцы живут на юге Италии или в небольших городах.
Покупка дома за один евро также означает большой процесс ремонта, в который нужно вложить много финансовых средств.
Тем не менее, добавляет Вейс, Италия успешно внедрила бонусную программу по реновации, которая позволяет людям возместить затраты на ремонт. Также важно отметить, что стоимость жизни в этих местах очень низкая. Несколько человек считают, что 1500 евро в месяц достаточно.
Вейс говорит, что процесс покупки дома относительно прост, потому что им занимается город и городские власти помогают покупателям.
"Однако важно отметить, что этот процесс в каждом городе может отличаться. В некоторых местах доступное жилье продается круглый год, а другие города продают дома с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену.
В некоторых городах есть процесс подачи заявок, при котором приоритет отдается покупателям, собирающимся там жить. Однако в любом случае покупатели должны отремонтировать дом в течение определенного периода (обычно от трех до пяти лет). В качестве гарантии того, что это будет сделано, покупатели должны внести депозит", - рассказывает Вейс.
Обычно заинтересованные лица должны внести от 2000 до 5000 евро в качестве залога за реновацию, а после завершения ремонта деньги покупателю отдают. Также требуются финансовые средства на налоги и сборы, которые следует оплатить при подписании необходимых документов.
Цены на налоги и сборы колеблются от 2500 до 6000 евро в зависимости от местоположения, площади и использования дома. Таким образом, хотя само здание стоит один евро, его фактическая первоначальная стоимость составит от 4500 до 10 000 евро.
После того как документы подписаны и дом принадлежит владельцу, покупатель представляет на утверждение в городской совет план ремонта и начинает процесс. Стоимость ремонта обычно составляет от 600 до 800 евро за квадратный метр - в зависимости от состояния дома и личного предпочтения покупателя.
В целом стоимость ремонта может составить от 70 000 до 100 000 евро. В свою очередь, после завершения строительства дома владельцу придется платить ежегодный налог на недвижимость в размере примерно 300 евро в год.
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