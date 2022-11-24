Еще один итальянский город заплатит за переезд в него. В чем подвох?

Программы домов за один евро по всей Италии

По словам одного из участников этой программы американца Истера Вейса, эти программы проходят по всей Италии, однако наибольшая концентрация приходится на Сицилию, но в эту программу входят еще 20 городов.

Одними из самых популярных мест на данный момент являются Каммарата, Ганджи, Муссомели, Салем, Самбука и Троина. Истер подчеркивает, что интерес к домам в этих коммунах огромен.

"Когда Самбука объявила о своей программе в 2019 году, вскоре после этого город сообщил, что было получено более 100 000 электронных писем от заинтересованных. Дома обычно расположены в небольших сельских городках.

В этих городах с годами наблюдается значительное сокращение населения, поскольку жители мигрируют в более крупные города на севере в поисках работы", - сказал Вейс.

Мужчина рассказал Apollo, что трудно оценить, как много домов было куплено. О статистике домов за один евро он рассказывает: "В некоторых городах, таких как Бивона, доступно всего несколько объектов недвижимости. В других городах, таких как Салем, доступны десятки объектов недвижимости. На статистику также влияет тот факт, что в некоторых городах выставлены на продажу "люксовые" дома - очень дешевые, но их продают частные владельцы".

В настоящее время известно, что в коммуне Ганджи за один евро продано более 100 домов, в Мусомели - около 250, а в Самбуке пока продано 120 домов.