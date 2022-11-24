В Британии могут отменить ограничения на жидкости в ручной клади

Помимо жидкостей пассажирам необходимо выкладывать на ленту ноутбуки, планшеты и другую крупную электронную технику Фото: AFP

По данным Times, объявление о грядущих изменениях должно быть сделано до Рождества - власти надеются, что новая технология, которая уже используется в некоторых аэропортах США, позволит резко сократить очереди на досмотре в аэропортах Великобритании.

Согласно правилам, пассажирам помимо жидкостей также необходимо извлекать из чемоданов планшеты, ноутбуки, крупные фотоаппараты и видеокамеры - все это сильно отражается на времени прохождения контроля безопасности. Если пассажиры забывают выложить что-то из сумок, их приходится досматривать вручную, что также усугубляет проблему.

Новая технология была внедрена в аэропорту Шаннон в Ирландии в этом году, и правило 100 мл там было отменено. Руководство аэропорта заявило, что этот шаг позволил вдвое сократить время, которое пассажиры тратят на прохождение досмотра.

"По мере распространения новых сканеров на некоторых лентах пассажирам будет предложено не доставать вещи из сумок, в то время как на других лентах это будет необходимо, - сказал Times источник в авиационной отрасли. - Правило 100 мл останется в силе до тех пор, пока не будет завершено внедрение новой технологии, и это решение будет принимать минтранс".

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон еще до пандемии установил для аэропортов срок перехода на новую технологию до конца 2022 года, однако затем число пассажиров резко сократилось, и планы было решено отложить.