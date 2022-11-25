Генштаб ВСУ выпустил инструкцию по сдаче в плен для россиян

Видео содержит стандартные рекомендации: бросить оружие, обозначить желание сдаться в плен белым флагом или материей. ВСУ добавляет, что украинская сторона "понимает русский язык".

Оговаривается, что если солдаты сначала демонстрируют намерение сдаться в плен, а потом открывают огонь, то это считается военным преступлением. Таким образом, солдаты могут быть убиты за невыполнение этого правила.

Генштаб напомнил, что недавно было опубликовано видео, на котором сначала показаны кадры сдачи россиян в плен, а позже мужчины оказались убиты.

Министерство обороны России обвинило украинских военных в расстреле российских солдат, сдавшихся в плен.

Украина открыла уголовное дело по факту возможного нарушения прав и обычаев войны.

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом", - говорится в сообщении украинского ведомства, которое ссылается на 37 статью Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.