Что делать, если вы нашли в связке бананов это существо?

Обнаружив неприятного гостя, сотрудники магазина сразу же вызвали пожарных, которые поместили паука в полиэтиленовый пакет и вынесли его из помещения. Пожарная служба опубликовала фотографии многоногого существа на своей странице в Facebook.

Пауки в грузах бананов встречаются относительно часто. Иногда они совершенно безобидны, но иногда могут представлять серьезную опасность для человека. Сначала считалось, что в бананах находится бразильский странствующий паук. Эти пауки считаются одними из самых ядовитых пауков в мире. Их яд поражает нервную систему, вызывая такие симптомы, как боль, потливость, проблемы с сердцем и даже приапизм или длительные и болезненные эрекции.

Эти смертоносные пауки - самый страшный кошмар для арахнофобов, так как они не только ядовиты, но и пугающе велики - вместе с лапами они могут достигать до 17 сантиметров в длину.

В 2021 году покупатель продуктового магазина в Великобритании нашел в связке бананов похожего "путешественника", но и тогда все закончилось благополучно.

Пожарные разместили фотографии паука в своем аккаунте в Facebook.

К счастью, после тщательного изучения паука специалистами был сделан вывод, что это не ядовитый паук, а гигантский паук-краб, относительно безвредный для человека. Впрочем, хотя укус паука-краба не является ядовитым, он может быть очень болезненным.