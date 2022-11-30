Владелец Čili pizza: прогнозы на начало будущего года не радуют

"В сфере гостеприимства и общественного питания наблюдается небольшая паника", - сказал Зукулис, добавив, что некоторые сети ресторанов в Латвии приостанавливают свою деятельность или планируют это сделать в ближайшее время, в том числе несколько малых предприятий, которые находятся в зоне риска.

На вопрос, были ли у Tiamo grupа мысли о закрытии некоторых заведений, Зукулис ответил, что после резкого роста цен на электроэнергию в августе допускался сценарий, что какие-то из заведений придется закрыть хотя бы на зиму.

Теперь ситуация несколько стабилизировалась, но прогнозы на начало следующего года не радуют.

По словам Зукулиса, вместе с ростом стоимости энергоресурсов растут и цены на сырье, компания каждый день получает информационные письма от поставщиков о повышении цен, поэтому Tiamo grupа также вынуждена повышать цены.