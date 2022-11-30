С учетом роста цен на энергоносители прогнозы на начало следующего года не радуют, заявил Том Зукулис, председатель правления Tiamo grupa, которая управляет франшизами Čili pizza и Lote caffe.
Владелец Čili pizza: прогнозы на начало будущего года не радуют
"В сфере гостеприимства и общественного питания наблюдается небольшая паника", - сказал Зукулис, добавив, что некоторые сети ресторанов в Латвии приостанавливают свою деятельность или планируют это сделать в ближайшее время, в том числе несколько малых предприятий, которые находятся в зоне риска.
На вопрос, были ли у Tiamo grupа мысли о закрытии некоторых заведений, Зукулис ответил, что после резкого роста цен на электроэнергию в августе допускался сценарий, что какие-то из заведений придется закрыть хотя бы на зиму.
Теперь ситуация несколько стабилизировалась, но прогнозы на начало следующего года не радуют.
По словам Зукулиса, вместе с ростом стоимости энергоресурсов растут и цены на сырье, компания каждый день получает информационные письма от поставщиков о повышении цен, поэтому Tiamo grupа также вынуждена повышать цены.
При этом Зукулис отметил, что рост цен в ресторанах и кафе происходит постепенно - от момента, когда поставщики сырья меняют цену, до момента, когда меняются цены в меню, часто проходит несколько месяцев, так как стремительное изменение цен ведет к потере клиентов.
На вопрос о компенсационных механизмах Зукулис сказал, что Tiamo grupa сокращает время работы заведений, следит за потреблением электроэнергии и оптимизирует расходы там, где это не сказывается на качестве продукции и услуг.
С другой стороны, комментируя привычки посетителей, он признал, что изменение спроса происходит постоянно - уже с начала пандемии Covid-19 предприятиям общественного питания приходится постоянно адаптироваться к резким и непредсказуемым изменениям.
Он отметил, что доставка продуктов на дом и еда навынос по-прежнему актуальны, однако по мере стихания пандемии люди чаще хотят поесть на месте. Примерно 80% предпочитают поесть в кафе, а 20% заказывают еду с доставкой или навынос.
Tiamo grupa планирует закрыть 2022 год с оборотом в 16 млн евро, что в два раза больше, чем в 2021 году.
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