Видео ⟩ Около 25 лет назад ученые зафиксировали вблизи "Титаника" сигнал. Теперь известно, что это было

Ученый Пол Генри Наргеолет нырял возле затонувшего "Титаника" более 30 раз. Когда в 1998 году он погрузился под воду, чтобы посмотреть на него, то заметил на своем гидролокаторе некий сигнал рядом с затонувшим кораблем. Все эти годы никому не удавалось выяснить, что это такое. Предполагалось, что это могли быть обломки другого корабля, какое-то геологическое образование или что-то совсем иное, сообщало этой осенью издание Science Alert.