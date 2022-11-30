Ученый Пол Генри Наргеолет нырял возле затонувшего "Титаника" более 30 раз. Когда в 1998 году он погрузился под воду, чтобы посмотреть на него, то заметил на своем гидролокаторе некий сигнал рядом с затонувшим кораблем. Все эти годы никому не удавалось выяснить, что это такое. Предполагалось, что это могли быть обломки другого корабля, какое-то геологическое образование или что-то совсем иное, сообщало этой осенью издание Science Alert.
Видео ⟩ Около 25 лет назад ученые зафиксировали вблизи "Титаника" сигнал. Теперь известно, что это было
Лишь в этом году тайна была раскрыта. На глубине около 2900 метров дайвер с коллегами зафиксировали глубоководный риф, населенный морскими обитателями.
"Мы не знали, что обнаружим, - сказал Наргеолет. - Этот сигнал на гидролокаторе мог означать что угодно, включая вероятность того, что это очередное кораблекрушение. Я искал возможность исследовать этот большой объект, который появился так давно. Было удивительно исследовать эту область и найти это вулканическое образование, изобилующее жизнью".
Исследователи наблюдали губок, кораллы, рыбу, омаров и многое другое. Риф предварительно назвали хребтом Наргеолет-Фаннинг в честь Наргеолета и Ойсина Фаннинга - другого специалиста в экспедиции.
Просмотр всех изображений и видео с последнего погружения займет некоторое время, но команда поспешила поделиться своими выводами с другими учеными, чтобы улучшить знания о глубоководной жизни.
В дальнейшем будут использованы и компьютерные модели, чтобы узнать, как выживают эти организмы.
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