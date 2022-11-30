Прибыль Latvijas gāze за девять месяцев - 96,5 миллиона евро

Компания отмечает, что за девять месяцев 2022 года концерн достиг лучших финансовых результатов за всю свою историю.

За девять месяцев этого года Latvijas gāze продало клиентам в Латвии и за рубежом 5 975 гигаватт-часов (ГВт/ч) природного газа, что по сравнению с тем же периодом 2021 года меньше на 43,6%.

Снижение объемов реализации газа связано с тем, что участники рынка решили отказаться от российского газа еще до 1 января 2023 года, когда вступит в силу запрет на его поставки, а также с тем, что клиенты пересмотрели свое потребление газа из-за высоких цен.

Сегмент домашних хозяйств в первом полугодии 2022 года принес предприятию убытки. Несмотря на то, что 1 июля тариф для населения был повышен на следующий тарифный период, цена закупок природного газа в третьем квартале была значительно выше цены реализации, предусмотренной тарифом, в результате чего сегмент бытовых домохозяйств был убыточным.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).