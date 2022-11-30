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Прибыль Latvijas gāze за девять месяцев - 96,5 миллиона евро

rus.tvnet.lv/LETA
Прибыль Latvijas gāze за девять месяцев - 96,5 миллиона евро
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Логотип Latvijas Gāze
Логотип Latvijas Gāze Фото: Ieva Lūka/LETA

Нетто-оборот концерна АО Latvijas gāze за девять месяцев этого года составил 580,268 млн евро, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а нетто-прибыль концерна составила 96,578 млн евро по сравнению с убытками годом ранее, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.

Компания отмечает, что за девять месяцев 2022 года концерн достиг лучших финансовых результатов за всю свою историю.

За девять месяцев этого года Latvijas gāze продало клиентам в Латвии и за рубежом 5 975 гигаватт-часов (ГВт/ч) природного газа, что по сравнению с тем же периодом 2021 года меньше на 43,6%.

Снижение объемов реализации газа связано с тем, что участники рынка решили отказаться от российского газа еще до 1 января 2023 года, когда вступит в силу запрет на его поставки, а также с тем, что клиенты пересмотрели свое потребление газа из-за высоких цен.

Сегмент домашних хозяйств в первом полугодии 2022 года принес предприятию убытки. Несмотря на то, что 1 июля тариф для населения был повышен на следующий тарифный период, цена закупок природного газа в третьем квартале была значительно выше цены реализации, предусмотренной тарифом, в результате чего сегмент бытовых домохозяйств был убыточным.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).

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