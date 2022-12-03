Охотник за смертью: самая ядовитая и самая дорогая жидкость на планете

3,7 литра яда скорпиона стоят 39 миллионов долларов (примерно 37 млн евро). Но даже если у вас есть деньги, вы не можете просто купить яд скорпиона. Если его и продают, то лишь в небольших количествах, по каплям.

Причина этого довольно проста: яд скорпиона трудно достать. Скорпионов почти всегда "доят" вручную, по одному. Из одного скорпиона за раз можно извлечь не более двух миллиграммов яда.

Чтобы наполнить трехлитровую банку, из одного скорпиона яд придется извлечь 2,64 миллиона раз. Это значительно увеличивает риск быть ужаленным.

Одного укуса может быть недостаточно, чтобы убить здорового человека, хотя такие случаи были. В любом случае, это очень больно.