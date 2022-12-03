Иорданский скорпион, или охотник за смертью, - один из самых опасных скорпионов на планете, пишет портал Insider. То, что делает его таким опасным, одновременно является самой дорогой жидкостью в мире. Это яд скорпиона.
Охотник за смертью: самая ядовитая и самая дорогая жидкость на планете
3,7 литра яда скорпиона стоят 39 миллионов долларов (примерно 37 млн евро). Но даже если у вас есть деньги, вы не можете просто купить яд скорпиона. Если его и продают, то лишь в небольших количествах, по каплям.
Причина этого довольно проста: яд скорпиона трудно достать. Скорпионов почти всегда "доят" вручную, по одному. Из одного скорпиона за раз можно извлечь не более двух миллиграммов яда.
Чтобы наполнить трехлитровую банку, из одного скорпиона яд придется извлечь 2,64 миллиона раз. Это значительно увеличивает риск быть ужаленным.
Одного укуса может быть недостаточно, чтобы убить здорового человека, хотя такие случаи были. В любом случае, это очень больно.
Стив Трим, основатель The Venomtech, - один из немногих людей в мире, достаточно смелых, чтобы бороться со скорпионами. И, конечно же, он не делает этого без перчаток и вспомогательных средств. Стив Трим утверждает, что укус скорпиона в сто раз более болезненный, чем укус пчелы. Но поскольку боль является субъективным и эмоциональным переживанием, ее трудно по-настоящему оценить.
Яд Иорданского скорпиона содержит множество полезных компонентов, которые помогают создавать новые, революционные лекарства, способные лечить множество сложных заболеваний.
Например, содержащиеся в яде хлоротоксины имеют идеальный размер для связывания с определенными раковыми клетками в головном мозге и позвоночнике. Это полезно для определения конкретного размера и местоположения опухоли. Исследователи использовали яд скорпиона для уничтожения малярийных комаров. Калиотоксин, также содержащийся в яде, использовали в экспериментах на крысах, проводя исследования по лечению заболеваний костей.
Это лишь часть из того, что в яде скорпиона может помочь медицине. И чем больше ученые его изучают, тем больше возможностей его применить находят. Это означает, что спрос на этот чудо-яд продолжает расти. Поэтому ученые пытаются найти способы получить скорпионовый яд быстрее и в большем количестве.
Группа Venomtech из Марокко изобрела первое устройство дистанционного управления для извлечения яда скорпиона. С его помощью можно получить яд сразу из четырех скорпионов. Ученые надеются вывести машину на рынок в течение нескольких лет, что сделает процесс извлечения яда быстрее и безопаснее.
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