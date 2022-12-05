Светлана Лобода заявила о репутационном ущербе и готовится к суду в Литве

Исполнительница заявила, что о ней было опубликовано много лжи в публичном пространстве. Она утверждала, что никогда не посещала Крым по работе или в личных целях после аннексии 2014 года и никогда не выступала на мероприятии 9 мая в России, посвященном отмечаемой Россией победе Советского Союза во Второй мировой войне. Именно из-за этих сообщений МИД Литвы рассматривал возможность внесения певицы в список нежелательных лиц, но позже уточнил, что для такого решения нет оснований.

"Я никогда не выступал на российских правительственных концертах, это ложь. Это была моя принципиальная позиция, после 2014 года я не была в Крыму ни с частными поездками, ни с выступлениями, а так же не выступала на правительственных концертах в России, в том числе посвященных событиям 9 мая. И на всех концертах я всегда позиционировала себя как украинскую артистку", - сказала Лобода.

Певица родом из пригорода Киева Ирпень, она рассказала, что сейчас организовывает благотворительный тур по странам Европы и США, а часть собранных средств направляет на помощь родному городу. Певица утверждала, что после вторжения России в Украину 24 февраля полностью прекратила свою деятельность на территории России и уехала из нее. В настоящее время Loboda живет в Риге.