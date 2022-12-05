Украинская певица LOBODA (Светлана Лобода), которая с 24 февраля прекратила свою деятельность на территории России утверждает, что ей был нанесен значительный репутационный ущерб из-за того, что пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките рассматривала возможность внесения ее в список нежелательных лиц. Об это артистка сообщила 5 декабря на пресс-конференции в Вильнюсе.
Светлана Лобода заявила о репутационном ущербе и готовится к суду в Литве
После чего, адвокаты певицы сделали запрос в МИД Литвы с просьбой прояснить ситуацию, на следующий день получив официальный ответ, что не имеют никаких претензии к артисту LOBODA, касательно ее пребывания и работы на территории Литовской республики, пояснили в пиар-службе артистки.
Но в связи с возникшей ситуацией, организаторы концертов в Литве приостановили продажу билетов на выступления Светланы Лободы. Концертный зал Compensa в свою очередь нарушил условия договора и устно сообщил, что не дает разрешения на проведение события, по причине сложившейся ситуации.
И в ответ артистка обещает подать в суд на концертный зал Compensa за отказ предоставить ей сцену:
"Эта ситуация сильно навредила нам, потому что мы запланировали четыре концерта в Литве - в Шауляй, Паневежисе, Клайпеде и Вильнюсе. Услышав эту новость, организаторы прекратили продажу билетов, Compensa незаконно отказался проводить наш концерт, только сообщив нам, что наш концерт нежелателен", - сказала певица на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, 5 декабря.
Артистка сообщила, что ее адвокаты готовят иск против Compensa после того, как он расторг концертный контракт. После чего выступление певицы было перенесено на Вильнюсскую арену развлечений, все остальные концерты отменены.
Исполнительница заявила, что о ней было опубликовано много лжи в публичном пространстве. Она утверждала, что никогда не посещала Крым по работе или в личных целях после аннексии 2014 года и никогда не выступала на мероприятии 9 мая в России, посвященном отмечаемой Россией победе Советского Союза во Второй мировой войне. Именно из-за этих сообщений МИД Литвы рассматривал возможность внесения певицы в список нежелательных лиц, но позже уточнил, что для такого решения нет оснований.
"Я никогда не выступал на российских правительственных концертах, это ложь. Это была моя принципиальная позиция, после 2014 года я не была в Крыму ни с частными поездками, ни с выступлениями, а так же не выступала на правительственных концертах в России, в том числе посвященных событиям 9 мая. И на всех концертах я всегда позиционировала себя как украинскую артистку", - сказала Лобода.
Певица родом из пригорода Киева Ирпень, она рассказала, что сейчас организовывает благотворительный тур по странам Европы и США, а часть собранных средств направляет на помощь родному городу. Певица утверждала, что после вторжения России в Украину 24 февраля полностью прекратила свою деятельность на территории России и уехала из нее. В настоящее время Loboda живет в Риге.
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