Рождественские базары в Германии - самые уютные и популярные

Рождество по-ганзейски

Гамбургские кружки для глинтвейна Фото: picture alliance/dpa

В ганзейском городе Гамбург работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

Бременские музыканты на Рождество

Праздничная иллюминация в Бремене Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с домами готической и ренессансной эпох. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

Рождество в столице Тюрингии

Рождественский базар в Эрфурте Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год этот праздниченый базар осещают около двух миллионов человек.

Дрезденский Штрицельмаркт

Штрицельмаркт в столице Саксонии Фото: Nico Schimmelpfennig/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В Дрездене работает самый старый рождественский базар Германии - Dresdner Striezelmarkt, ведущий свою историю с 1434 года. Только эту дрезденскую ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. Здесь можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в Рудных горах.

Рождество в Лейпциге

Посетителей базара в Лейпциге приветствуют статные щелкунчики Фото: Alexander Prautzsch/dpa/picture alliance

Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких немецких рынков. Согласно данным городских историков, первая такая ярмарка прошла здесь в 1458 году.

Мюнхенские базары

Глинтвейн около городской ратуши в Мюнхене Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Münchner Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.