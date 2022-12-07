В ноябре-декабре самыми популярными достопримечательностями многих немецких городов становятся рождественские базары - до трех тысяч по всей стране: больших и маленьких, традиционных, альтернативных. 160 миллионов посетителей, вернее - посещений за сезон. Такую цифру приводит отраслевое объединение устроителей народных праздников и ярмарок Deutscher Schaustellerbund. Мало кто из посетителей ограничивается одним разом - кто-то приходит каждые выходные, кто-то регулярно встречается выпить вечером глинтвейна с родственниками, друзьями, коллегами… Посмотрим на рождественскую карту Германии и заглянем в некоторые места, которые вновь светятся на ней самыми яркими огнями.
Рождественские базары в Германии - самые уютные и популярные
Рождество в Кельне
Начнем в Кельне. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей рождественских базаров. За несколько недель здесь обычно бывает около четырех миллионов человек. Традиционно очень много туристов приезжает сюда в это время на один день из соседних Нидерландов и Бельгии. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского сбора - самой популярной немецкой архитектурной достопримечательности.
Берлинское Рождество
Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телебашни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.
Глинтвейн около Бетховена
Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
Рождество в Дюссельдорфе
Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок.
Пряничное Рождество
Власти Ахена несколько лет назад решили уменьшить число ларьков, торгующих на здешних базарах едой и напитками, чтобы отдать больше места украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.
Интернациональный базар в Эссене
Покидая Северный Рейн - Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в неофициальную столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.
Рождество по-нюрнбергски
Нюрнбергский праздничный базар Nürnberger Christkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю ведет с первой половины XVII века. Относится к числу старейших в Германии.
Рождество в Гарце
Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами - изготовлением игрушек и сувениров из дерева.
Франкфуртские рынки
Этот популярный рождественский базар находится во Франкфурте-на-Майне на площади Рёмер перед Старой ратушей. Входит в число самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.
Рождество по-ганзейски
В ганзейском городе Гамбург работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.
Бременские музыканты на Рождество
Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с домами готической и ренессансной эпох. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.
Рождество в столице Тюрингии
На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год этот праздниченый базар осещают около двух миллионов человек.
Дрезденский Штрицельмаркт
В Дрездене работает самый старый рождественский базар Германии - Dresdner Striezelmarkt, ведущий свою историю с 1434 года. Только эту дрезденскую ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. Здесь можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в Рудных горах.
Рождество в Лейпциге
Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких немецких рынков. Согласно данным городских историков, первая такая ярмарка прошла здесь в 1458 году.
Мюнхенские базары
Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Münchner Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.
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