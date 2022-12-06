В списке самых богатых людей произошли незначительные изменения - в этом году самым богатым человеком в Латвии признан Леонид Эстеркин. В прошлом году его вообще не было в ТОР-100. Список 100 богатейших людей Латвии составила газета Dienas Bizness.
Самые богатые люди Латвии. Кто они?
Пятое место в этом списке занимает меценат Янис Зузанс, имущество которого оценили в 79,08 млн евро. В прошлом году Зузанс занял в этом списке шестое место. Зузанс является одним из истинных бенефициаров компании Alfor, оборот которой в прошлом году сократился более чем в три раза.
Зузанс является владельцем семи компаний, наиболее ценной из которых является FVR Invest с капиталом в 77,9 млн евро. Из этих семи компаний только две были прибыльными в прошлом году. Самая большая прибыль была у Marijas 15, которая управляет недвижимостью.
Сохранил свою позицию - четвертое место в списке богатейших людей Латвии - Аркадий Сухаренко, который может похвастаться состоянием в 84,57 млн евро. Сухаренко является одним из крупнейших владельцев Rietumu banka. Он владеет акциями банка через фирму Suharenko Family Investments.
По сравнению с прошлым годом состояние Сухаренко в этом году выросло почти на два миллиона евро - капитал компании, принадлежащей самому бизнесмену, достиг 84,57 млн евро. Кроме того, в прошлом году Сейм принял решение выделить 40 миллионов евро Совету еврейских конгрегаций и общин во главе с Сухаренко.
Второй совладелец Mikrotīkls Джон Мартин Талли, который уже второй год является гражданином Латвии, со 130,19 млн евро опустился на одно место и занял третью позицию в списке.
Помимо долей в Mikrotīkls и Starjt, ему принадлежит компания Maksīna, баланс которой отрицательный - минус 92 000 евро.
Совладелец Mikrotīkls Арнис Риекстиньш, в прошлом году обладатель первой позиции, в этом году занял второе место со 130,98 млн евро. Помимо доли в Mikrotīkls, предпринимателю также принадлежит половина доли капитала Starjt, стоимость которой выросла до более чем 10 миллионов евро. Бизнесмен является владельцем еще двух компаний - Classic Air и Adaži Airpark.
На первом месте в списке 100 самых богатых людей Латвии расположился Леонид Эстеркин. Его не было в списке 100 богатейших людей прошлого года, но это не помешало ему после годичного перерыва вернуться сразу на вершину списка. Его активы оцениваются в 162,54 млн евро.
Эстеркин является совладельцем Rietumu banka, который контролирует 33,1% акций банка через собственную фирму Esterkin Family Investments. Ему также принадлежит 75% компании EC Industries Holdings.
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