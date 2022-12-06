Самые богатые люди Латвии. Кто они?

Пятое место в этом списке занимает меценат Янис Зузанс, имущество которого оценили в 79,08 млн евро. В прошлом году Зузанс занял в этом списке шестое место. Зузанс является одним из истинных бенефициаров компании Alfor, оборот которой в прошлом году сократился более чем в три раза.

Зузанс является владельцем семи компаний, наиболее ценной из которых является FVR Invest с капиталом в 77,9 млн евро. Из этих семи компаний только две были прибыльными в прошлом году. Самая большая прибыль была у Marijas 15, которая управляет недвижимостью.

Сохранил свою позицию - четвертое место в списке богатейших людей Латвии - Аркадий Сухаренко, который может похвастаться состоянием в 84,57 млн ​​евро. Сухаренко является одним из крупнейших владельцев Rietumu banka. Он владеет акциями банка через фирму Suharenko Family Investments.