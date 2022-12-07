Полицейский щенок во время тренировки нашел партию нелегальных сигарет в Екабпилсе

В настоящее время к работе в полиции готовится щенок немецкой овчарки по кличке Аполло Дарк. В начале декабря щенку исполнилось четыре месяца, и он, празднуя свой особенный день, нашел 4600 сигарет без латвийских акцизных марок в тайнике в торговом месте в районе Екабпилсского рынка.

С целью обучения Аполло Дарк уже посещал Екабпилсский рынок, но на этот раз это дало результат. Всего правоохранители изъяли 1600 сигарет Prince, 800 сигарет NZ, 800 сигарет Premier, 600 сигарет Winston, 600 сигарет Minsk и 200 сигарет Queen. По факту инцидента полиция возбудила дело об административном правонарушении.

В настоящее время хозяин Аполло Дарка, инспектор Земгальской группы Кинологического отдела Гинтс Вушканс, обучает щенка, чтобы он мог пройти испытания и стать полноценной служебной собакой полиции - поисковиком наркотиков и незаконных сигарет, продолжая миссию служебной собаки Дарвина.