Видео ⟩ В Латгале охотники спасли застрявших во льду озера лосей

Мужчины из охотничьего объединения Istra обнаружили лосей, застрявших во льду озера, в поисках собаки, потерявшейся во время охоты. Одним из тех, кто пришел на помощь животным, был Руслан. Он рассказал, что изначально они с друзьями пытались понять, что и как лучше сделать.

Охотники помогли животным выбраться на берег, используя веревки и другие приспособления. Выбраться своими силами лоси не могли.

На утро животных на берегу озера уже не было - видимо, лоси восстановились и ушли. Спасение длилось три часа, потребовались силы нескольких охотников. На улице было около минус восьми градусов. Сами спасатели промокли до нитки, но никто из них не сдался.

Чувствовалось, что они сами были рады, что спасли животных. "Кто-то говорит, что мы охотники, мы якобы должны стрелять в животных, но когда они в беде, мы должны их спасать. Без вариантов!" - говорит Руслан, спасший вместе со своими товарищами по охоте животных.

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